Arnold Schwarzenegger provoca aparatoso accidente en Los Ángeles

La Policía no ha arrestado a ninguna persona y tampoco han reportado a alguna persona alcoholizada o drogada

Por: Edel Osuna

No se trataba de la escena de alguna película de acción, sino de un tremendo accidente automovilístico protagonizado por Arnold Schwarzenegger en Los Ángeles, Estados Unidos.

De acuerdo con testigos, el actor y exgobernador de California de 74 años de edad, conducía su automóvil, un GMC Yukon por el barrio Brentwood.

Sin embargo, al llegar a la altura de la intersección de Sunset Boulevard y Allenford Avenue, a dos kilómetros de su casa, y por causas hasta el momento desconocidas, perdió el control del volante e impactó un Toyota Prius rojo.

El auto del excampeón de fisicoconstructivismo siguió su marcha y arrolló otro vehículo más pequeño y después se estrelló contra una suv Porsche Cayenne.

Asimismo, se indicó que el chofer del Prius habría sufrido traumatismo craneoencefálico, por lo que tuvo que ser llevado al hospital.

En cuanto al expolítico, no sufrió heridas de consideración y pudo hablar con las autoridades que acudieron al sitio; además, no estaba solo, pues iba acompañado por Jake "Body by Jake", su amigo.

Finalmente, la Policía de Los Ángeles no ha reportado la detención de alguna persona ya sea por alcohol o drogas.