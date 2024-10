Acusan al Inifap de hostigar a investigadores en Cajeme

Las autoridades del Campo Experimental Norman E Borlaug (Ceneb), realizan acciones intimidatorias y de hostigamiento contra investigadores sindicalizados del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).

Ivón Alejandra Rosas Jauregui, indicó que el pasado 3 de octubre, el maestro en Ciencias, José Luis Félix Fuentes, investigador y exdelegado del Sindicato Independiente del del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (Siiinifap), fue notificado para que se presentara ayer a las oficinas administrativas, ya que por sus acciones se le aplicaría una sanción administrativa.

"Esto por haber participado en las manifestaciones pacíficas realizadas en el Ceneb, por el incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, cuando no fue el único, ya que participaron los 12 investigadores que pertenecen a este sindicato", apuntó la delegada regional del Siiinifap.

MANIFESTACIONES PACÍFICAS

Reiteró que las manifestaciones han sido pacíficas y con apego al artículo 6° y 9° de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Puntualizó que los investigadores sindicalizados en solidaridad con Félix Fuentes, acudieron a la reunión donde estuvo presente el jefe de campo del Ceneb, Alberto Borbón Gracia, y el jurídico regional, Francisco Javier Figueroa Moncada, y ahí se informó que no era como tal un acta administrativa, sino un acta de hechos, lo que es incongruente, porque además no tenían ningún documento oficial emitido por la dirección general del Inifap, por lo que no se firmó.

Manifestó que las manifestaciones van a continuar como se vienen haciendo cada miércoles, hasta que se dé cumplimiento a las demandas de los investigadores sindicalizados que están contempladas en el Contrato Colectivo del Trabajo.

"A nivel nacional se mantiene el emplazamiento a huelga para el 10 de octubre", concluyó.