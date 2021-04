Antes que nada, se va a respetar el estado de derecho, si las leyes establecen que no se puede operar el Acueducto Independencia no se operara, "no voy a estar infringiendo la ley jamás, "si voy a exigir que se cumpla la ley como gobernador no puede poner el mal ejemplo incumpliéndola", subrayó Ricardo Bours Castelo.

"Tenemos que llevarle agua a todo el Estado no solamente Hermosillo carece de agua, Navojoa no tiene agua, Álamos no tiene agua, Guaymas y Empalme no tienen agua, hay una desaladora que no va a funcionar, no se ha socializado el tema de la tarifa", resaltó.

Así como Caborca, Nacozari, Cananea, Nogales y Puerto Peñasco también enfrentan problemas por la falta de agua, refirió.

Bours Castelo aseguró que lo primero que hará de resultar electo como gobernador de Sonora, será invertir para que los municipios recuperen el agua que se desperdicia, hacer más eficientes los organismos operadores de agua potable "y hay veremos".

Además de apoyar a las gestiones que demanda el sector agropecuario, ya que no han sido escuchados ni por el Gobierno del Estado y menos por la Federación, dijo.

Ha faltado capacidad al Gobierno del Estado, y la Federación ha puesto oídos sordos, se requieren recursos para hacer frente a la problemática que enfrenta el sector agropecuario, apoyos para la agricultura, ganadería, pesca y a los pequeños mineros, sostuvo.

Es prioritario impulsar el desarrollo del campo, que lleguen apoyos al sector, concluyó.