22 mil días; 22 mil días no es mucho,

Veintidós mil días aproximadamente son los que, con la gracia de Dios o la suerte, viviremos sobre la tierra, y, a pesar de eso, soy simplemente yo y mis sueños los que me guían, así que andaré rumbo al mañana viviendo sólo un día a la vez, sabiendo que el único enemigo es el tiempo...

pero es todo lo que tenemos, 22 mil días.

Noticia Relacionada Ganaderos extrañan ventanillas y apoyos

22 mil noches, 22 mil noches como sabemos,

así que comencemos a vivir dejándonos llevar por la armonía y el bienestar,

recordando esos momentos en que fuimos felices aunque ya se hayan ido,

y decidiéndonos a brindar alegría a la gente a nuestro alrededor.

Apreciemos todas las cosas de la vida, por más simples que estas sean, son esas cosas y esos momentos los que le han ido dando forma a lo que ahora somos. Si es necesario cambiemos nuestra forma de pensar pues sólo así los demás podrán cambiar su manera de pensar sobre nosotros.

Sí, 22 mil días, 22 mil días no son tanto,

pero eso es todo lo que tenemos, 22 mil días;

22 mil noches, 22 mil noches como sabrás,

así que más nos vale comenzar a vivir y a hacerlo bien,

dejando de lado todos los temores y prejuicios.

Todos sabemos que perder el tiempo es un agravio y que no hay tiempo que perder en confrontaciones.

Queremos todo, ya sea por amor, por las leyes o robándolo, pero olvidamos que lo único que realmente tenemos es un poco de tiempo.

Aun así seguiré dejando que mis sueños me guíen, por lo que te digo que me dejes ir en paz, déjame ir hacía el mañana viviendo sólo un día a la vez, pues no olvido que el único enemigo es el tiempo.

22 mil días, 22 mil días no es mucho,

pero es todo lo que tenemos, 22 mil días,

22 mil noches, 22 mil noches, así que comencemos a vivir nuestros 22 mil días.

* Adaptación de la canción "22,000 Días", del grupo The Moody Blues

"El sol es el mismo relativamente pero nosotros estamos más viejos, cortos de aliento y a un día de la muerte" Pink Floyd

Jesushuerta3000@hotmail.com