WhatsApp lanza "Ajustes estrictos" para reforzar la privacidad y proteger cuentas de ciberataques

WhatsApp anunció la incorporación de los "Ajustes estrictos de la cuenta", una nueva función de seguridad avanzada diseñada para proteger la privacidad de los usuarios frente a ciberataques poco frecuentes pero altamente sofisticados.

Aunque la aplicación ya cuenta con cifrado de extremo a extremo en las conversaciones, esta nueva herramienta añade medidas de protección extremas para fortalecer aún más la seguridad de la cuenta.

SE BUSCA PREVENIR AMENAZAS COMO SPYWARE

Al activar los Ajustes estrictos, algunas funciones de WhatsApp quedarán limitadas. Por ejemplo, se bloqueará la recepción automática de archivos adjuntos y contenido multimedia provenientes de personas que no estén guardadas como contactos.

Además, WhatsApp incorporó el lenguaje de programación Rust, una tecnología orientada a prevenir amenazas como el spyware, protegiendo fotos, videos y mensajes de accesos maliciosos.

La implementación de los Ajustes estrictos se realizará de manera gradual durante las próximas semanas. Para activarlos, los usuarios deberán ingresar en ajustes y posteriormente ir a Privacidad y finalmente a Opciones avanzadas.