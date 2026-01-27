Estos son los juegos gratis que llegan a Steam este enero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Los regalos en Steam no se detienen y enero llega cargado de buenas noticias para los jugadores. Durante los últimos días del mes, la plataforma de Valve permite descargar y conservar gratis dos videojuegos independientes que están pensados especialmente para los fans de los plataformeros, tanto en 3D como en 2D.

Lo mejor es que no se trata de demos ni pruebas temporales: una vez reclamados, los títulos se quedan para siempre en la biblioteca personal.

DOS JUEGOS GRATIS DISPONIBLES EN STEAM PARA MÉXICO

De aquí a que termine enero de 2026, los usuarios de Steam pueden agregar sin costo dos juegos indie con propuestas distintas, pero inspiradas en clásicos del género. El único requisito es contar con una cuenta activa en la plataforma y reclamarlos antes de que finalice el plazo.

Los juegos que actualmente se pueden obtener gratis son:

Kiki — disponible hasta el 31 de enero a las 12:00 PM, hora de Ciudad de México

— disponible hasta el 31 de a las 12:00 PM, hora de Ciudad de Cursedland — disponible hasta el 1 de febrero a las 12:00 PM, hora de Ciudad de México

Una vez pasada la fecha límite, los títulos volverán a tener precio regular.

CÓMO RECLAMAR LOS JUEGOS PASO A PASO

El proceso para obtener estos juegos es muy sencillo. Solo hay que ingresar a Steam, escribir el nombre del juego en el buscador de la tienda y acceder a su página oficial. Al desplazarse hacia abajo, aparecerá un recuadro verde con la opción “Agregar a la cuenta”.

Después de confirmar, el juego quedará guardado en la biblioteca del usuario y podrá descargarse en cualquier momento, sin importar cuándo se decida jugarlo.

PLATAFORMEROS CON ESTILOS MUY DIFERENTES

Aunque ambos títulos pertenecen al género de plataformas, ofrecen experiencias muy distintas entre sí.

Kiki propone un reto en escenarios tridimensionales, donde el jugador debe superar obstáculos cada vez más complejos. El recorrido está lleno de peligros como sierras, cuchillas y acantilados, con una jugabilidad que recuerda a títulos como Fall Guys, aunque sin modo multijugador.

Por otro lado, Cursedland apuesta por una experiencia en 2D con un estilo visual caricaturesco que evoca a las animaciones clásicas de Internet. Sin embargo, su dificultad va más allá de simples saltos. El juego está centrado en la precisión, los reflejos y el dominio del control, ofreciendo un desafío constante en un mundo caótico y lleno de humor.

UNA OPORTUNIDAD IDEAL PARA FANS DEL GÉNERO INDIE

Con propuestas frescas y enfoques distintos, estos dos juegos gratuitos refuerzan la idea de que Steam sigue siendo un espacio ideal para descubrir títulos independientes sin gastar dinero. Para quienes disfrutan de retos bien diseñados, creatividad visual y experiencias fuera de lo convencional, enero es un buen momento para ampliar la biblioteca.

Eso sí, conviene reclamarlos antes de que termine el plazo y asegurarlos para disfrutarlos cuando llegue el momento.