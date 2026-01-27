¿Quién es "El Birrias"? El borrego más viral de México agendará visitas para quienes osen desafiarlo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El fenómeno de El Birrias sigue creciendo en redes sociales y ahora dará un nuevo paso. El Rancho El Pokar anunció que comenzará a regular y programar las visitas del público que desea convivir con este borrego, cuya personalidad y carisma lo convirtieron en uno de los animales más virales de México.

La decisión surge después de que la popularidad del ovino atrajera a numerosas familias y visitantes al rancho, lo que hizo necesario establecer un esquema organizado para cuidar tanto a los asistentes como al bienestar de los animales.

EL BIRRIAS, EL BORREGO QUE CONQUISTÓ LAS REDES SOCIALES

El Birrias es un borrego que se volvió famoso en plataformas como TikTok y Facebook gracias a videos que retratan su vida cotidiana en el rancho. Las grabaciones destacan por una narración peculiar y humorística que ha generado miles de interacciones y una comunidad fiel de seguidores.

Su carácter, combinado con una forma creativa de contar historias, transformó al borrego en un auténtico fenómeno digital. Esto despertó el interés de personas que no solo lo siguen en redes, sino que también desean conocerlo en persona y vivir la experiencia del rancho.

Actualmente, la página de Facebook del Rancho El Pokar cuenta con 1,2 millones de seguidores, mientras que su perfil de TikTok supera 1 millón. Además, la dueña de El Birrias también es conocida en redes sociales bajo el nombre de La Potranca Zaina.

EL AUMENTO DE VISITANTES AL RANCHO

Ante el creciente interés del público, el Rancho El Pokar reconoció que en los últimos meses ha recibido una gran cantidad de mensajes de personas interesadas en visitar el lugar y convivir con El Birrias.

En un comunicado publicado en Facebook, los responsables del rancho señalaron que han tenido el gusto de recibir a varias familias y visitantes, y que el entusiasmo del público es bienvenido, aunque requiere una mejor organización.

También destacaron que muchas personas buscan no solo conocer al borrego, sino disfrutar de la experiencia completa del rancho y sus actividades.

VISITAS PROGRAMADAS PARA CUIDAR A LOS ANIMALES

Con el objetivo de ofrecer una experiencia positiva, ordenada y segura, el rancho informó que las visitas se realizarán bajo un esquema previamente planeado y con citas agendadas.

De acuerdo con el anuncio, esta medida permitirá establecer horarios definidos, explicar las dinámicas de convivencia y garantizar que los animales estén bien cuidados durante las visitas.

El Rancho El Pokar explicó que de esta manera podrán brindar una mejor atención, permitir la interacción con El Birrias y mostrar más sobre la vida en el rancho de una forma especial y responsable.

PRÓXIMOS DETALLES PARA EL PÚBLICO

Los encargados del rancho adelantaron que en los próximos días darán a conocer la información necesaria para que las personas interesadas puedan agendar su visita.

Finalmente, agradecieron el apoyo y el cariño que El Birrias ha recibido en redes sociales, señalando que este respaldo ha sido clave para el crecimiento del proyecto y para compartir la vida del rancho con miles de personas.