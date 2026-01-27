  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 27 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

¿Quién es "El Birrias"? El borrego más viral de México agendará visitas para quienes osen desafiarlo

El Rancho El Pokar anunció que comenzará a regular y programar las visitas del público que desea convivir con este borrego

Ene. 27, 2026
¿Quién es El Birrias? El borrego más viral de México agendará visitas para quienes osen desafiarlo

El fenómeno de El Birrias sigue creciendo en redes sociales y ahora dará un nuevo paso. El Rancho El Pokar anunció que comenzará a regular y programar las visitas del público que desea convivir con este borrego, cuya personalidad y carisma lo convirtieron en uno de los animales más virales de México.

La decisión surge después de que la popularidad del ovino atrajera a numerosas familias y visitantes al rancho, lo que hizo necesario establecer un esquema organizado para cuidar tanto a los asistentes como al bienestar de los animales.

EL BIRRIAS, EL BORREGO QUE CONQUISTÓ LAS REDES SOCIALES

El Birrias es un borrego que se volvió famoso en plataformas como TikTok y Facebook gracias a videos que retratan su vida cotidiana en el rancho. Las grabaciones destacan por una narración peculiar y humorística que ha generado miles de interacciones y una comunidad fiel de seguidores.

Su carácter, combinado con una forma creativa de contar historias, transformó al borrego en un auténtico fenómeno digital. Esto despertó el interés de personas que no solo lo siguen en redes, sino que también desean conocerlo en persona y vivir la experiencia del rancho.

Actualmente, la página de Facebook del Rancho El Pokar cuenta con 1,2 millones de seguidores, mientras que su perfil de TikTok supera 1 millón. Además, la dueña de El Birrias también es conocida en redes sociales bajo el nombre de La Potranca Zaina.

EL AUMENTO DE VISITANTES AL RANCHO

Ante el creciente interés del público, el Rancho El Pokar reconoció que en los últimos meses ha recibido una gran cantidad de mensajes de personas interesadas en visitar el lugar y convivir con El Birrias.

En un comunicado publicado en Facebook, los responsables del rancho señalaron que han tenido el gusto de recibir a varias familias y visitantes, y que el entusiasmo del público es bienvenido, aunque requiere una mejor organización.

También destacaron que muchas personas buscan no solo conocer al borrego, sino disfrutar de la experiencia completa del rancho y sus actividades.

VISITAS PROGRAMADAS PARA CUIDAR A LOS ANIMALES

Con el objetivo de ofrecer una experiencia positiva, ordenada y segura, el rancho informó que las visitas se realizarán bajo un esquema previamente planeado y con citas agendadas.

De acuerdo con el anuncio, esta medida permitirá establecer horarios definidos, explicar las dinámicas de convivencia y garantizar que los animales estén bien cuidados durante las visitas.

El Rancho El Pokar explicó que de esta manera podrán brindar una mejor atención, permitir la interacción con El Birrias y mostrar más sobre la vida en el rancho de una forma especial y responsable.

PRÓXIMOS DETALLES PARA EL PÚBLICO

Los encargados del rancho adelantaron que en los próximos días darán a conocer la información necesaria para que las personas interesadas puedan agendar su visita.

Finalmente, agradecieron el apoyo y el cariño que El Birrias ha recibido en redes sociales, señalando que este respaldo ha sido clave para el crecimiento del proyecto y para compartir la vida del rancho con miles de personas.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


Contenido Relacionado
VIDEO | Perro guía detiene el tráfico para ayudar a su dueño ciego a cruzar la calle
Viral

VIDEO | Perro guía detiene el tráfico para ayudar a su dueño ciego a cruzar la calle

Enero 27, 2026

El clip, grabado por un transeúnte, ha provocado miles de reacciones, comentarios emotivos y mensajes de reconocimiento hacia el mejor amigo del hombre

La dieta EAT–Lancet podría reducir el riesgo de enfermedad renal crónica, según estudio
Viral

La dieta EAT–Lancet podría reducir el riesgo de enfermedad renal crónica, según estudio

Enero 27, 2026

Este plan contempla 14 grupos de alimentos, lo que permite adaptarlo a diferentes culturas, contextos sociales y tradiciones culinarias

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 27 de enero: Descubre qué actitud debes tomar este día en el trabajo y el amor
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 27 de enero: Descubre qué actitud debes tomar este día en el trabajo y el amor

Enero 27, 2026

Conoce las predicciones astrológicas enfocadas a la energía profesional, vínculos afectivos y consejos prácticos para enfrentar el día con equilibrio