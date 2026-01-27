Detienen en Oaxaca a hombre acusado de rociar gasolina y prender fuego a su pareja

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un caso de violencia extrema contra una mujer fue judicializado en Oaxaca, luego de que la Fiscalía General del Estado informara la vinculación a proceso de un hombre acusado de intentar quemar viva a su pareja en el municipio de Pinotepa Nacional. El hecho ha causado indignación por la brutalidad del ataque y por el contexto de violencia que, según las autoridades, se prolongó durante años.

El imputado, identificado como I.A.G.L., permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación por el delito de tentativa de feminicidio, una de las figuras penales más graves en la legislación mexicana.

EL ATAQUE QUE CASI LE CUESTA LA VIDA A LA VÍCTIMA

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 27 de diciembre de 2025 en un domicilio ubicado en la colonia 5 de Mayo, en Pinotepa Nacional. Según la Fiscalía, el hombre agredió física y verbalmente a su pareja, identificada con las iniciales C.H.N., antes de cometer el ataque.

La autoridad detalló que el agresor le roció gasolina y posteriormente le prendió fuego, provocándole quemaduras graves que pusieron en riesgo su vida. La mujer tuvo que recibir atención médica de emergencia debido a la severidad de las lesiones.

AÑOS DE VIOLENCIA PREVIA

Las investigaciones revelan que el ataque no fue un hecho aislado. La Fiscalía señaló que existía un antecedente de violencia constante, que incluía golpes, amenazas y agresiones previas, lo que permitió contextualizar el caso dentro de un entorno de violencia de pareja.

Este historial fue clave para que el delito se clasificara como tentativa de feminicidio y no como una agresión menor.

ASÍ SE LOGRÓ LA DETENCIÓN DEL PRESUNTO AGRESOR

Tras conocerse los hechos, la Fiscalía activó un protocolo de investigación con perspectiva de género a través de la Vicefiscalía Regional de la Costa. Durante casi un mes se recabaron declaraciones, peritajes y dictámenes médicos que fortalecieron la carpeta de investigación.

Con estos elementos, un juez concedió la orden de aprehensión. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones lograron ubicar y detener al imputado en el barrio El Calvario, también en Pinotepa Nacional.

LA DECISIÓN DEL JUEZ

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba reunidos. Tras analizarlos, el juez determinó vincular a proceso a I.A.G.L. por el delito de tentativa de feminicidio.

Además, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante este periodo, el imputado permanecerá privado de la libertad.

¿POR QUÉ SE INVESTIGA COMO TENTATIVA DE FEMINICIDIO?

La Fiscalía explicó que el caso se clasifica bajo este delito debido a varios factores. Entre ellos, la intención de causar la muerte, el uso de un método altamente letal y el contexto de violencia de pareja en el que ocurrió la agresión.

En la legislación mexicana, la tentativa de feminicidio se configura cuando existen actos directos para privar de la vida a una mujer por razones de género, aunque la víctima logre sobrevivir.

LO QUE SIGUE EN EL PROCESO LEGAL

Durante los próximos dos meses, la Fiscalía continuará fortaleciendo la investigación con nuevos peritajes, testimonios y evaluaciones médicas. También se determinará la gravedad definitiva de las lesiones sufridas por la víctima.

Al concluir este plazo, el juez evaluará si existen los elementos suficientes para avanzar hacia un juicio oral. La Fiscalía subrayó que el caso se trabaja bajo protocolos especializados en violencia contra las mujeres, lo que incluye atención integral a la víctima, análisis del contexto de riesgo feminicida y coordinación con áreas médicas y psicológicas.