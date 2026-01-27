  • 24° C
Viral

Elefante marino sorprende a turistas en playa de Los Ayala, Nayarit

El mismo ejemplar fue visto en otra playa donde fue revisado y se determinó que se encontraba en buen estado de salud

Ene. 27, 2026
Tras descansar unas horas, el enorme animal regresó al mar por su propia cuenta.

La mañana de este martes, un elefante marino de gran tamaño apareció en la playa de Los Ayala, en el municipio de Compostela, Nayarit, generando asombro entre turistas y habitantes de la zona.

Tras el reporte ciudadano, al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil municipal y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), quienes activaron los protocolos correspondientes para evaluar el estado de salud del ejemplar y garantizar su bienestar.

De acuerdo con autoridades, el mismo elefante marino había sido observado el pasado domingo en las playas de Miramar, en el municipio de San Blas, donde fue revisado y se determinó que se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones visibles ni signos de enfermedad. Posteriormente, el animal regresó al mar por cuenta propia.

CONOCIENDO LAS PLAYAS DE NAYARIT

Este martes, el mamífero marino volvió a salir a tierra firme, esta vez en la playa de Los Ayala, ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de distancia del punto donde fue visto anteriormente. Durante varias horas permaneció recostado sobre la arena, aparentemente descansando.

Especialistas en fauna silvestre explicaron que este comportamiento es común en los elefantes marinos, quienes suelen salir a la costa para reposar o recuperarse tras largos periodos en mar abierto. Señalaron que su presencia no representa un riesgo, siempre y cuando se respete su espacio.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener distancia, evitar ruidos fuertes y no intentar tocar ni interactuar con el animal, ya que podría reaccionar de manera defensiva si se siente amenazado.

 

César Leyva
