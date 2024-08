WhatsApp dejará de funcionar en más de 30 celulares a partir del 1 de septiembre, ¿cuáles son?

Comienza la cuenta regresiva para conocer las nuevas actualizaciones que WhatsApp tiene para este cierre del año, lo cual hará que, naturalmente, algunos dispositivos celulares dejen de ser compatibles con esta aplicaciones. Por ende, aquí conocerás los más de 30 celulares que dejarán de ser funcionales a partir del 1 de septiembre.

Con la intención de mantener segura la aplicación, WhatsApp sugiere constantes cambios y actualizaciones que no solo mejoran el servicio de la plataforma, sino que también le brindan una mejor experiencia a los usuarios ya sea que estos utilicen la aplicaciones para fines amistosos, sociales, familiares o, incluso, laborales a través de mensajes de texto, videos o llamadas.

Estas actualizaciones permiten evitar problemas de funcionamiento, así como la entrada de hackers que deseen ingresar a las cuentas de datos. La intención, sin embargo, limita a algunos dispositivos móviles que cuentan con sistemas operativos antiguos, por lo que aquí conocerás cuáles son los más de 30 celulares que dejarán de tener WhatsApp a partir del 1 de septiembre del 2024.

CAMBIA TUS SAMSUNGS, HUAWEI Y SONY ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE

Será a partir del 1 de septiembre que WhatsApp únicamente podrá ser utilizado en dispositivos con un sistema operativo Android 5.0 y versiones posteriores. Por tal motivo, celulares Huawei (Ascend G740, Ascend D2 y Ascend Mate), Así como el Lenovo A820 y el Sony Xperia M dejarán de funcionar de la misma forma que los Samsung Galaxy Trend II, Galaxy Trend Lite, Galaxy S3 Mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Ace 2 y Galaxy Core.

LG será la marca más perjudicada debido a que estos celulares dejarán de funcionar para WhatsApp: Optimus F3Q, Optimus L2 II, Optimus L4 II, Optimus F3, Optimus L4 II Dual, Lucid 2, Optimus F7, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5II, Optimus L5 II Dual, Optimus L3 II, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II y Optimus F6. Finalmente, los smartphones con iOS, los iPhone 3G, 3GS, 4, 4S, 5, 5C, 6S, SE y 6S Plus tampoco podrán funcionar a partir del 1 de septiembre.

¿WHATSAPP SEGUIRÁ FUNCIONANDO EN ESTOS DISPOSITIVOS?

Si bien WhatsApp dejará de brindar este soporte y sus constantes actualizaciones, lo anterior no significa que la app deje de funcionar por completo en los dispositivos antes mencionados. Eso sí, desde META se recomienda no utilizarla y desinstalarla de los celulares debido a que la misma ya no contará con los sistemas de seguridad entregados por las renovaciones ya escritas.