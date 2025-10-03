WhatsApp: con esta nueva función podrás compartir fotos en movimiento

WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas por los internautas, sigue incorporando novedades para mejorar la experiencia de sus usuarios, y esta vez presenta una nueva función: Live Photos.

Con esta herramienta podrás enviar y recibir imágenes en movimiento, directamente desde los chats, brindando una forma más dinámica y auténtica de compartir momentos.

¿QUÉ SON LAS LIVE PHOTOS?

No se trata de una foto tradicional, ya que las Live Photos capturan imagen y sonido, registrando los segundos previos y posteriores al momento de presionar el obturador.

El resultado es un clip animado de pocos segundos, que añade contexto y emocionalidad a los recuerdos compartidos.

Entre las características destacadas con las que cuenta esta función están:

Imágenes con movimiento y sonido.

Captura momentos antes y después de tomar la foto.

Se envían directamente desde el chat de WhatsApp.

El usuario puede elegir si compartir la imagen como Live o como foto fija.

ASÍ SE USA EL LIVE PHOTOS

Toma la foto en modo Live o Movimiento desde cámara del dispositivo.

La imagen se guarda automáticamente con las propiedades de una Live Photo.

Al seleccionarla en WhatsApp, aparecerá la opción "Live" junto al botón de calidad HD, desde donde puedes elegir cómo enviarla.

Esta función nativa es compatible con la mayoría de los modelos recientes de iPhone, y en Android marcas como Samsung, Xiaomi, Huawei y Google también ofrecen esta opción, siempre y cuando el dispositivo esté actualizado.