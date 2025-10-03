  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 3 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

WhatsApp: con esta nueva función podrás compartir fotos en movimiento

Con esta herramienta podrás ampliar la forma en que disfrutas de tus imágenes, ya que las hace más dinámicas y auténticas

Oct. 03, 2025
WhatsApp: con esta nueva función podrás compartir fotos en movimiento

WhatsApp, una de las aplicaciones más usadas por los internautas, sigue incorporando novedades para mejorar la experiencia de sus usuarios, y esta vez presenta una nueva función: Live Photos.

Con esta herramienta podrás enviar y recibir imágenes en movimiento, directamente desde los chats, brindando una forma más dinámica y auténtica de compartir momentos.

¿QUÉ SON LAS LIVE PHOTOS?

imagen-cuerpo

No se trata de una foto tradicional, ya que las Live Photos capturan imagen y sonido, registrando los segundos previos y posteriores al momento de presionar el obturador.

El resultado es un clip animado de pocos segundos, que añade contexto y emocionalidad a los recuerdos compartidos.

Entre las características destacadas con las que cuenta esta función están:

  • Imágenes con movimiento y sonido.
  • Captura momentos antes y después de tomar la foto.
  • Se envían directamente desde el chat de WhatsApp.
  • El usuario puede elegir si compartir la imagen como Live o como foto fija.

ASÍ SE USA EL LIVE PHOTOS

imagen-cuerpo
  • Toma la foto en modo Live o Movimiento desde cámara del dispositivo.
  • La imagen se guarda automáticamente con las propiedades de una Live Photo.
  • Al seleccionarla en WhatsApp, aparecerá la opción "Live" junto al botón de calidad HD, desde donde puedes elegir cómo enviarla.

Esta función nativa es compatible con la mayoría de los modelos recientes de iPhone, y en Android marcas como Samsung, Xiaomi, Huawei y Google también ofrecen esta opción, siempre y cuando el dispositivo esté actualizado.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
¿Cómo me deshago de una app fraudulenta si ya la instalé?
Viral

¿Cómo me deshago de una app fraudulenta si ya la instalé?

Octubre 03, 2025

Es importante que realices estos pasos, para que no corras riesgos; son varios puntos que te ayudarán a salvaguardar tu dispositivo

VIDEO | Así fue el regreso de la Familia P. Luche en un sketch especial
Viral

VIDEO | Así fue el regreso de la Familia P. Luche en un sketch especial

Octubre 03, 2025

El icónico programa de comedia mexicana reapareció en un crossover con “De viaje con los Derbez”, desatando nostalgia

Así puedes detectar si tu vecino se está “colgando” de tu WiFi sin autorización
Viral

Así puedes detectar si tu vecino se está “colgando” de tu WiFi sin autorización

Octubre 03, 2025

No nada más la lentitud de la conectividad sería un indicativo, sino que existen otras formas para detectar “ladrones” de señal de tu red