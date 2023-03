VIDEO. Viudo baila en funeral de su esposa asesinada

La mujer, llamada Agnes Lassalle, de 54 años, era maestra de español de un colegio católico privado en Francia, donde fue apuñalada por un estudiante de 16 años y falleció a causa de las graves heridas.

La pareja de la docente quiso honrarla el día de su sepelio, por lo que frente a su féretro le dedicó un emotivo baile, y enseguida varias parejas se unieron a la coreografía.

De igual manera, maestros y estudiantes de la institución en la que Lassalle trabajaba, ofrecieron un minuto de silencio por su eterno descanso, ya que era una persona muy querida que había dedicado 26 años de su vida como docente.

En la descripción del video se lee: "A veces en la vida, la confusión tiende a surgir y solo el diálogo del baile parece tener sentido".

