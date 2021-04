Video. Tiktoker denuncia a acosador en el gimnasio

Julia se encontraba acostada en un aparato de gimnasio mientras realizaba su rutina de ejercicio en el gimnasio, las cuales comparte en sus cuentas oficiales de redes sociales, en eso, un hombre la acosaba.

La chica se mostró confundida e interrumpió sus ejercicios, después lo encaró. El tipo afirmó que las acusaciones de Julia eran falsas, dijo que solo se encontraba haciendo ejercicio.

"Lo encaré y me negó que me estaba tomando fotos, me dio mucho coraje", dijo la chica.

Personal del gimnasio, le pidieron de la mejor manera al presunto acosador que abandonara las instalaciones, el hombre no le quedó otra más que retirarse.

La influencer comentó que a pesar de que tomaron medidas contra esa persona, teme por su seguridad, por lo que mejor decidió no volver a entrenar en ese gimnasio.

En las redes sociales se desató muchos comentarios, en unos le comentaban a Julia que existen gimnasio exclusivamente para mujeres, en donde puede entrar completamente segura.