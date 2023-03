VIDEO. Se cansa de ser calvo y se tatúa un look sorprendente

Debido a su edad, al uso de productos para el cabello e incluso al estrés, algunos hombres sufren de calvicie. Muchas personas comienzan a experimentar este problema a una edad temprana, pero muchas también encuentran soluciones, incluso si algunas eligen algunas muy extrañas.

Hace unos días comenzó a circular en la plataforma TikTok un video en el que un hombre decidió tatuarse la cabeza porque no quería mostrar su calvicie, robándose toda la atención ya que el resultado sin duda no fue el que esperaba.

Casi 13 millones de personas han visto las imágenes que compartió el usuario @vtweek1. En lugar de hacerse un tratamiento capilar, el hombre optó por un diseño que cubría toda su cabeza.

Sin embargo, el tatuaje parecía tener un diseño más caricaturesco que realista y no parecía encajar con el resto de su cabello, lo que atraería la atención de cualquiera que lo viera. Pero ya no había mucho por hacer, así que probablemente el hombre se arrepentirá de su decisión por no ser lo que esperaba.

Muchos usuarios dejaron comentarios en la publicación, describiéndolo como un "peinado de día lluvioso", "ahorrará mucho dinero en champú" y "parece una peaky blinder"; otros agregaron que "el cabello nunca se enredaría y siempre se peinaría. ".

Finalmente, a pesar de que no todos aprobaron el look elegido, muchas personas aplaudieron al hombre por tener el carácter para tomar una decisión que tendrá un impacto duradero en su vida.

Otros, por otro lado, tienen una visión pesimista de lo que ocurrió, afirmando que hay muchas otras posibilidades y que es absurdo que tomara una decisión tan drástica.