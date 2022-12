VIDEO. 'Ora sí no te podrás esconder de la Coppel

Sin embargo, al parecer en redes sociales empezó a circular un video en TikTok, en el que una persona señaló que por sus deudas con una tienda departamental esta le implementó un dispositivo de localización (GPS).

Fue en la cuenta @_medicenelchino en la que el titular la acompañó con el siguiente mensaje:

"Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan a cobrar no les diga que no estoy".

La imagen es la de el brazo, supuestamente, del usuario de la cuenta, y en ella muestra una pulsera blanca, con el logotipo de Coppel.

Muchos usuarios, reaccionaron a la publicación, pero el tiktoker se encargó de aclarar que todo se trataba de una broma; por ello, el supera los dos millones de reproducciones, miles de "me gusta".