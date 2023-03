VIDEO. Milagrosamente se salvan de morir mientras graban podcast

Los amigos estaban en una cafetería, sentados ante una gran ventana de cristal, donde se disponían a grabar un podcast; sin embargo, de improviso apareció una camioneta fuera de control y terminó estrellándose justo detrás de donde ellos estaban situados.

Poco antes del accidente, uno de los jóvenes expresa ante la cámara: "Aquí está un poco silencioso", y en ese momento el vehículo se impacta contra el cristal y se detiene a muy corta distancia de ellos.

"Maldita mierda, Oh Dios mío. ¿Qué ha pasado?", dice uno de los jóvenes, mientras el otro, con actitud un poco más relajada afirma: "Creo que estamos bien y tenemos el video".

La grabación fue compartido en TikTok y Twitter, donde los involucrados publicaron una reflexión sobre lo frágil que puede ser la vida.

"Afortunadamente todos estamos bien, pero es increíble cómo la vida puede terminar en un momento. Puedes estar disfrutando de un café tranquilo, preparándote para hacer un podcast, y en un segundo puedes estar muerto en un accidente automovilístico sin darte cuenta".

Respecto al conductor de la camioneta, se dio a conocer que salió ileso.

Holy shit. A car smashed through a cafe while they were recording a podcast. pic.twitter.com/NBJ6h4cYjl