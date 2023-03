VIDEO. Menor "drag queen" se roba el show y enloquece las redes

El momento fue captado en video y compartido en la plataforma TikTok, y podría tratarse de un concurso de baile.

Y es que el menor sale ataviado como mujer, moviéndose exageradamente y haciendo toda clase de vueltas.

En tanto el chico desarrolla su presentación, el público enloqueció con su actuación, pues estaba sorprendido de su habilidad y aplaudían animadamente su presentación.

El clip no se quedó nada más en TikTok, donde dividió opiniones, pero también fue publicado en Twitter, donde encontró miles de críticas, pues reprobaban la participación de menores en espectáculos de esa clase.

Drag queen es un término que aplica a aquella persona que, con rasgos exagerados, se caracteriza y actúa como un determinado personaje y que lleva un fondo histriónico.

Originalmente se enfunda en peinados y vestuario extravagante que está enfocado en la comedia o la sátira; sin embargo, en la actualidad podría presentar una expresión que puede ser hombre o mujer homosexual, bisexual o heterosexual que, primordialmente, encarna un personaje.

A 13-year-old drag queen performs at an event as adults cheer him on pic.twitter.com/ovzpR22jvP