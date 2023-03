VIDEO. "La mejor decisión que tomé": se casa con su padrastro

Tal es el caso de una mujer que presumió en TikTok su boda con el hombre que dice amar, y todo estaría bien salvo un pequeño detalle: es su padrastro.

La fémina se llama Christy, quien contrajo matrimonio en Las Vegas, y se refirió a esa decisión como la mejor de su vida.

La madre de dos niños compartió el primer beso con su flamante esposo, tras ser declarados marido y mujer, y alardeó: "casarme con mi padrastro fue la mejor decisión que he tomado".

Tanto impactó el clip, con el hashtag "#MarryYourMomsEx", que se viralizó y al momento lleva 21 millones de reproducciones; sin embargo, aunque recibió felicitaciones de algunos, la gran mayoría calificó como reprobable el matrimonio.

Unos dijeron que era una situación asquerosa; otro que habiendo miles de millones de personas cuestionó el motivo, mientras que uno ironizó: "pasó de 'papá' a ´papasito´", entre otros.

¿Y DÓNDE ESTÁ LA MADRE DE LA NOVIA?

Y mientras algunos tundían a la novia, un internauta cuestionó: "nunca debería haber un hombre que pueda decir 'no es así como lo hizo tu mamá'".

Otro, movido por la curiosidad, cuestionó la relación de Christy con su mamá, quien se convirtió en la exesposa de su ahora yerno.

"¿Soy el único [uno] que se pregunta cómo está tu mamá?", escribió un usuario, mientras que otro señaló "¿mamá no está incluida en 'Girl Code'".

A raíz de las severas críticas, la Christy decidió explicar en otro video qué ocurrió con la autora de sus días, de quien dijo que estaba de acuerdo con el matrimonio, y hasta los había acompañado en la boda, al señalar que fue quien tomó las fotos, la identifica y explica cómo fue la relación con el padrastro.

"¿Fui 'groomed' (preparada por mi padrastro)? No. ¿Me crió mi padrastro? No. ¿Era menor de edad cuando lo conocí? No. ¿Mi mamá y yo todavía hablamos? Sí", explicó la mujer, y aclaró que su madre y su expareja no tuvieron hijos en su matrimonio.