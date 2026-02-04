  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

VIDEO l Medusa del tamaño de un camión escolar es captada por investigadores marinos

Un sorprendente registro difundido en plataformas digitales muestra a un enorme organismo oceánico observado durante una expedición científica

Feb. 04, 2026
Medusa fantasma gigante captada en aguas profundas de Argentina durante una expedición científica del Instituto Oceanográfico Schmidt
Medusa fantasma gigante captada en aguas profundas de Argentina durante una expedición científica del Instituto Oceanográfico Schmidt

Un video captado en aguas profundas se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar a una medusa fantasma gigante capaz de extender sus brazos varios metros, alcanzando una longitud comparable a la de un camión escolar.

La grabación fue realizada por investigadores marinos a bordo del buque R/V Falkor, del Instituto Oceanográfico Schmidt, y compartida en la red social X, donde causó asombro entre los usuarios.

El hallazgo ocurrió durante una expedición científica en Argentina, en un recorrido desde Buenos Aires hasta zonas costeras de Tierra del Fuego, informaron los investigadores.

Se trata de una medusa fantasma gigante, una especie poco común que habita en aguas profundas, a más de 85 metros de profundidad, y que puede alcanzar dimensiones extraordinarias.

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDUSA FANTASMA

La especie Stygiomedusa gigantea destaca por su gran tamaño. Su campana puede superar un metro de diámetro y sus cuatro brazos orales planos se extienden más de 10 metros.

A diferencia de otras medusas, no cuenta con tentáculos convencionales ni células urticantes y presenta una coloración marrón rojiza y amarillo ocre.

Durante la expedición también se observaron especies marinas poco comunes, así como el arrecife de coral Bathelia candida más grande conocido y la primera caída de ballena documentada en aguas profundas de Argentina.

Además, el equipo registró por primera vez una caída de ballena en aguas profundas de Argentina, un fenómeno que crea un ecosistema temporal en el fondo marino y sirve de alimento para diversas especies como pulpos, tiburones y cangrejos.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Santa Catalina de Ricci: la mística que cargó al Niño Jesús y recibió los estigmas
Viral

Santa Catalina de Ricci: la mística que cargó al Niño Jesús y recibió los estigmas

Febrero 04, 2026

La Iglesia recuerda a Santa Catalina de Ricci, mística dominica del siglo XVI que recibió los estigmas y vivió profundas visiones de Cristo

Esta es la verdadera razón detrás de las personas que eligen la soledad sobre la vida social
Viral

Esta es la verdadera razón detrás de las personas que eligen la soledad sobre la vida social

Febrero 04, 2026

La ciencia ha comenzado a mostrar que la soledad elegida puede ser un indicador de bienestar emocional, autonomía y salud mental

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy miércoles 4 de febrero: Conoce lo que los astros tienen destinado para ti hoy
Viral

Horóscopos de Mhoni Vidente hoy miércoles 4 de febrero: Conoce lo que los astros tienen destinado para ti hoy

Febrero 04, 2026

Descubre las predicciones astrológicas para cada los signos y cómo influirán en el amor, trabajo y dinero, para aprovechar al máximo las oportunidades