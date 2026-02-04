VIDEO l Medusa del tamaño de un camión escolar es captada por investigadores marinos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un video captado en aguas profundas se ha vuelto viral en redes sociales al mostrar a una medusa fantasma gigante capaz de extender sus brazos varios metros, alcanzando una longitud comparable a la de un camión escolar.

La grabación fue realizada por investigadores marinos a bordo del buque R/V Falkor, del Instituto Oceanográfico Schmidt, y compartida en la red social X, donde causó asombro entre los usuarios.

El hallazgo ocurrió durante una expedición científica en Argentina, en un recorrido desde Buenos Aires hasta zonas costeras de Tierra del Fuego, informaron los investigadores.

Se trata de una medusa fantasma gigante, una especie poco común que habita en aguas profundas, a más de 85 metros de profundidad, y que puede alcanzar dimensiones extraordinarias.

Un equipo de investigadores, que documenta las profundidades marinas frente a las costas de Argentina, capturó imágenes poco comunes de una medusa "que puede crecer tanto como un autobús escolar" y dijo que podrían haber descubierto docenas de nuevas especies en una... pic.twitter.com/PlKeGkr9OO — El Universal (@El_Universal_Mx) February 3, 2026

CARACTERÍSTICAS DE LA MEDUSA FANTASMA

La especie Stygiomedusa gigantea destaca por su gran tamaño. Su campana puede superar un metro de diámetro y sus cuatro brazos orales planos se extienden más de 10 metros.

A diferencia de otras medusas, no cuenta con tentáculos convencionales ni células urticantes y presenta una coloración marrón rojiza y amarillo ocre.

Durante la expedición también se observaron especies marinas poco comunes, así como el arrecife de coral Bathelia candida más grande conocido y la primera caída de ballena documentada en aguas profundas de Argentina.

Además, el equipo registró por primera vez una caída de ballena en aguas profundas de Argentina, un fenómeno que crea un ecosistema temporal en el fondo marino y sirve de alimento para diversas especies como pulpos, tiburones y cangrejos.