Viral

Esta es la verdadera razón detrás de las personas que eligen la soledad sobre la vida social

La ciencia ha comenzado a mostrar que la soledad elegida puede ser un indicador de bienestar emocional, autonomía y salud mental

Feb. 04, 2026
En la actualidad, optar por pasar tiempo a solas ya no es necesariamente visto como un signo de aislamiento o problemas sociales. La ciencia ha comenzado a mostrar que la soledad elegida puede ser un indicador de bienestar emocional, autonomía y salud mental. Según un estudio citado por Infobae y publicado en la revista Scientific Reports, dedicar tiempo a la tranquilidad del hogar permite a las personas equilibrar las demandas emocionales de la vida cotidiana de manera efectiva.

UN ESTUDIO QUE VALIDA LA SOLEDAD CONSCIENTE

La investigación analizó a adultos mayores de 35 años en Reino Unido y Estados Unidos, observando sus comportamientos diarios durante tres semanas. Los resultados revelaron que los días en los que los participantes pasaban más tiempo a solas mostraban una reducción significativa del estrés y un aumento en la sensación de control sobre sus decisiones.

La psicología explica que preferir la soledad no significa rechazar a los demás, sino atender necesidades internas. Al evitar la presión de mantener apariencias o cumplir expectativas sociales, el sistema nervioso encuentra un espacio para recuperarse y procesar emociones, algo que la interacción constante no siempre permite.

BENEFICIOS DE ELEGIR LA SOLEDAD

El estudio identificó múltiples ventajas de pasar tiempo solo de manera consciente:

Reducción del estrés: la soledad elegida ayuda a desconectar de las expectativas externas y disminuye la carga cognitiva diaria.
Aumento de la autonomía: fortalece la capacidad de tomar decisiones basadas en necesidades propias, no en compromisos sociales.
Fomento de la creatividad: el tiempo a solas favorece la reflexión y el desarrollo de proyectos personales con propósito.
Recarga emocional: permite procesar experiencias previas y mejora la calidad de las futuras interacciones sociales al evitar el "burnout" social.

SOLEDAD ELEGIDA VS. SOLEDAD IMPUESTA

Los expertos subrayan que no toda soledad genera beneficios. La diferencia clave radica en el control sobre la decisión de estar solo. Mientras que la soledad impuesta puede provocar aislamiento y malestar, la soledad elegida —a veces llamada "solitud"— brinda efectos positivos sobre el bienestar. Incluso acciones simples como cancelar un plan para leer un libro o ver una serie se traducen en una sensación de alivio y empoderamiento sobre el propio tiempo.

EQUILIBRIO Y BIENESTAR EN UN MUNDO HIPERCONECTADO

Aunque disfrutar de la propia compañía aporta beneficios, la interacción social sigue siendo un pilar del bienestar a largo plazo. Psicólogos recomiendan combinar momentos de soledad consciente con conexiones humanas significativas. Actividades como la meditación, la lectura o la relajación en casa convierten la soledad en una herramienta que permite regresar a la vida social desde un lugar de plenitud y energía renovada.


Brayam Chávez
