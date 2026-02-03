  • 24° C
VIDEO | Jugador japonés golpea a trabajadora y su peculiar forma de disculparse se vuelve viral

El golpe no provocó heridas graves en la mujer, pero la forma en que Nishida se disculpó capturó la atención de todos los presentes

Feb. 03, 2026
Yuji Nishida, estrella de la SV League de voleibol en Japón, se convirtió en tendencia mundial tras un inesperado incidente durante el Juego de las Estrellas celebrado este fin de semana. El jugador, capitán del Osaka Bluteon, golpeó accidentalmente a una asistente con un pelotazo mientras participaba en un concurso de saques.

El golpe no provocó heridas graves en la mujer, pero la forma en que Nishida se disculpó capturó la atención de todos los presentes y se volvió viral en redes sociales.

EL GESTO QUE SORPRENDIÓ A TODOS

Las cámaras del evento captaron el momento exacto en que Nishida reaccionó al percatarse del accidente: se lanzó de cabeza y se deslizó por la cancha hasta llegar a la asistente, adoptando una postura conocida como "dogeza deslizante".

El "dogeza" es una forma tradicional japonesa de pedir disculpas que consiste en arrodillarse y tocar la frente con el suelo, reservada normalmente para situaciones que requieren un profundo respeto y humildad. En esta ocasión, Nishida combinó esta tradición con un toque teatral que llamó la atención de todos los espectadores presentes y de los usuarios en redes.

REACCIONES VIRALES

El video del gesto de Nishida se compartió rápidamente en redes sociales, generando comentarios que destacaban tanto su sentido del respeto como la originalidad de la disculpa. La escena fue descrita como un ejemplo de la disciplina y la cultura japonesa, donde incluso los errores se abordan con responsabilidad y creatividad.

El incidente se suma a la creciente popularidad de Yuji Nishida dentro y fuera de Japón, no solo por su talento en la cancha, sino también por su carisma y su capacidad de generar momentos que trascienden el deporte.

Brayam Chávez
