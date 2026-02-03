  • 24° C
Viral

Cena de San Valentín por menos de 500 pesos para celebrar en casa con tu pareja

Con un modesto presupuesto es posible armar una velada íntima y especial, sin sacrificar sabor, presentación y gusto por compartir con tu ser amado

Feb. 03, 2026
San Valentín no tiene por qué convertirse en una carrera contra el reloj, una reservación imposible o una cuenta que se sale de control. Para quienes prefieren algo más íntimo, o simplemente no quieren gastar de más, celebrar en casa puede ser la mejor decisión.

Con un presupuesto menor de 500 pesos es posible armar una cena deliciosa, especial y muy acorde a la fecha, sin sacrificar sabor, presentación ni el gusto de compartir un momento agradable con tu pareja.

5 IDEAS DE CENAS ROMÁNTICAS PARA ESTE 14 DE FEBRERO

A continuación, cinco ideas de cenas mexicanas, fáciles de preparar, con ingredientes accesibles, snacks y postres incluidos, pensadas para disfrutar sin estrés y con mucho corazón.

1. TACOS DE ARRACHERA CASEROS

imagen-cuerpo
  • Costo aproximado: 480 pesos
  • Arrachera (500 g): 220 pesos
  • Tortillas de maíz: 25 pesos
  • Cebolla, cilantro, limones y salsas: 60 pesos
  • Guacamole casero: 80 pesos
  • Snacks: totopos con pico de gallo ($50)
  • Postre: fresas con chocolate derretido ($45)

Un clásico que nunca falla. Ideal para una cena relajada, para comer con las manos y compartir sin formalidades.

2. PASTA CREMOSA DE POLLO CON CHILE POBLANO Y CILANTRO

imagen-cuerpo
  • Costo aproximado: 450 pesos
  • Pasta (espagueti o fettuccine): $30
  • Pechuga de pollo: $120
  • Crema: $45
  • Chile poblano: $35
  • Ajo, cebolla y cilantro fresco: $40
  • Queso rallado: $70
  • Snacks: pan tostado con mantequilla y ajo ($50)
  • Postre: mousse de limón o gelatina cremosa ($60)

Una opción reconfortante, elegante y con sabor muy mexicano, perfecta para una cena más "romántica" sin complicarse.

3. MOLLETES ESPECIALES CON TOQUE ROMÁNTICO

imagen-cuerpo
  • Costo aproximado: 390 pesos
  • Bolillos: $30
  • Frijoles refritos: $40
  • Queso rallado: $90
  • Chorizo o jamón: $80
  • Pico de gallo: $40
  • Snacks: papas caseras al horno ($50)
  • Postre: flan napolitano individual ($60)

Fáciles, rendidores y deliciosos. Ideales si quieres algo práctico pero sin sacrificar sabor.

4. FAJITAS DE POLLO ESTILO MEXICANO

imagen-cuerpo
  • Costo aproximado: 470 pesos
  • Pechuga de pollo: $120
  • Pimientos y cebolla: $90
  • Tortillas de harina: $35
  • Arroz rojo: $40
  • Snacks: elotes preparados ($70)
  • Postre: churros con azúcar y canela ($65)

Color, aroma y sabor en un solo platillo. Perfectas para compartir directo del sartén.

5. QUESADILLAS GOURMET CON INGREDIENTES MEXICANOS

imagen-cuerpo

  • Costo aproximado: 450 pesos
  • Tortillas de maíz: $25
  • Queso Oaxaca y panela: $120
  • Flor de calabaza o champiñones: $80
  • Guacamole: $70
  • Snacks: jícama y pepino con limón y chile ($45)
  • Postre: pan dulce con café de olla ($60)

Una cena ligera, cálida y muy hogareña para cerrar el día sin prisas.

Celebrar San Valentín en casa no es gastar menos por obligación, sino elegir un plan más auténtico, sin filas, sin ruido y con toda la atención puesta en la persona que tienes enfrente. Buena comida, ambiente relajado y una noche que se disfruta de verdad. Porque al final, el mejor lujo es compartir.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


