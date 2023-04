VIDEO |Joven se caracteriza como Christian Nodal y fans del cantante caen en el engaño

Un joven creador de contenido llamado Nathan Alejandro sorprendió a varias personas al salir a la calle con una singular caracterización, ya que debido al gran parecido que tiene con el cantante Christian Nodal, aprovechó para jugar una broma a algunos transeúntes.

A través de su cuenta de TikTok, el usuario @nathan.alejandro22 compartió algunos videos en los que muestra las reacciones de los sorprendidos ciudadanos, que no podían creer que estaban junto al famoso intérprete de regional mexicano.

Caracterizado como el intérprete de "Ya no somos ni seremos", con la ayuda de una amiga se realizó los tatuajes con un poco de maquillaje y compartió los videos en su cuenta.

"Mi amiga me maquilló de Christian Nodal", describe en las grabaciones, y se observa a una joven realizándole los tatuajes que son parte de la personalidad de Christian Nodal.

En el segundo material el joven de 24 años mostró la reacción de las personas que lo confundieron con el cantante de regional mexicano, al grado que le pidieron tomarse una foto con él, pensando que lo hacían con Nodal.

El tercer video muestra al tiktoker por las calles de León, Guanajuato, y las personas que lo encontraban lo confundían con el cantante y se acercaban como fans.

La publicación de Nathan Alejandro se virilizó en redes y lleva más de 7 millones de visualizaciones y varios comentarios de los internautas.

"Es divertido que te confundan", "Sí se parece", "Este no tiene la tristeza en los ojos por la Beli", "Está más guapo el que el verdadero", "Cuando se den cuenta que no era", "Ahora viviré con el miedo de que, si me lo encuentro, no sabré si es el real o el falso", comentaron los usuarios.