VIDEO| Joven mexicano graba corrido del atentado de Donald Trump

El atentado en contra el expresidente y candidato presidencial Donald Trump, durante un mitin republicano el pasado sábado 13 de julio en el estado de Pensilvania, generó gran impacto en los medios de comunicación y redes sociales.

En internet se viralizó una canción compuesta por el mexicano José "Pepe" Sánchez, acordeonista y vocalista del Conjunto Diamante Norteño, donde se narra en detalle el ataque que sufrió Trump el sábado pasado durante un mitin en Butler, Pennsylvania.

Este corrido ha sido compartido por Mayra Flores Vallejo, la primera congresista nacida en México en llegar al Congreso de Estados Unidos. Flores Vallejo, quien expresó su aprecio por la cultura mexicano-estadounidense al compartir la canción en sus redes sociales.

I knew it was only a matter of time before they wrote a corrido for President Donald Trump. I love our Mexican-American culture @TeamTrump #LatinosForTrump



Credit: Pepe Sanchez