VIDEO. Inquieta niña es "tragada" por máquina de peluches

Una niña vivió el susto de su vida, tras quedar atrapada en una máquina expendedora de peluches, cuando intentaba tomar algunos sin permiso en un pequeño descuido de sus padres, en Airlie Beach, Queensland, Australia.

La pequeña traviesa, llamada "Poppy", estaba acompañada de su familia, conformada por sus padres y su hermanita gemela; en un momento dado, sus papás se distrajeron mientras ellas estaban frente a la máquina de peluches y, en un segundo, la niña ya estaba atrapada dentro de ella.

Melanie Pike, madre de las menores, contó a Channel 7 News que todo ocurrió rápidamente, cuando "Poppy" veía los muñecos y su hermana gemela la retó a que no atrapaba ninguno.

Destacó que, siendo una niña y sin medir las consecuencias, se le hizo fácil tomarlos, por lo que buscó cómo entrar, pero no pudo salir.

"Mi pareja se sorprendió mucho, pero yo comencé a reír", dijo Melanie recordando la anécdota.

"Mis hijas estaban jugando afuera y al minuto siguiente, una de las gemelas entró corriendo y dijo ´mamá, Poppy está atrapada en la máquina expendedora´", relató.

El video de "la niña atracadora", como le llamaron en redes sociales, se viralizó rápidamente, causando diferentes reacciones entre los internautas, quienes, por una parte, opinaron que sus padres deberían estar más al pendiente de sus hijas, y algunos otros dijeron que solo eran travesuras de niños.

