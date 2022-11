VIDEO. Hombre tatúa a su bebé y lo "lapidan" en redes sociales

Quizá pensando que estaba haciendo lo correcto, un hombre acudió a un tatuador para que grabara en el muslo de su bebé la palabra "Mom" (mamá), lo que despertó una ola de indignación en las redes sociales. El video fue compartido por la usuaria @stetsyboiii, en TikTok, bajo la descripción: "Hombres con tatuajes, bebés con tatuajes", que casi de inmediato se viralizó. En el clip se aprecia al padre con su retoño paseando por un zoológico de Florida, cuando se detuvieron en un puesto de tatuaje con aerografía. Emocionado, el sujeto pintó en uno de los muslos del pequeñito un corazón rojo, con la palabra "Mamá", en inglés, al centro, estilo década de los 80. Rápidamente el video causó indignación entre los internautas, quienes "lapidaron" al padre de familia, pues lo consideraron como abuso infantil. A fin de calmar la ola de críticas, los papás del nene señalaron que no lastimaron al bebé, puesto que jamás se usó una máquina real, sino un aerógrafo. Un aerógrafo en un aparato que, a través de una pequeña válvula, de distintos diámetros, genera un fino rocío de pigmentos, para efectuar dibujos a manos, con fines artísticos o de modelos. El clip, de tan sólo 10 segundos, supera los 15 millones de reproducciones, y se acerca a los 10 mil comentarios. "Nooooo, por qué hacen eso", "eso le hace mal al bebés", "casi me da algo hasta que vi el aerosol", señalaron entre los comentarios. @getiashvilimariiami #fyp #foryoupage #4u ? original sound - Getiashvili Mariami #stitch with @stetsyboiii #foryou