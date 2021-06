Video. Estudiante muestra su cuarto "tercermundista" y se hace viral

Recientemente compartió un video en el que compartió su forma de vivir en un modesto cuarto que comparte con su hermana. Inmediatamente su publicación se hizo viral , pues muchos internautas se sintieron identificados con él y no dudaron en enviarle mensajes de apoyo, aunque hubo algunos que lo criticaron por no buscar una mejor manera de vivir.

Crax vive en la Ciudad de México, en un pequeño y humilde cuarto, con paredes sin enjarrar y sin contactos eléctricos, por lo que ha tenido que recurrir a su ingenio para vivir cómodamente, algunas ocasiones, haciendo "mexicanadas", como menciona en su video.

En su cuenta se puede apreciar el video donde comparte que como no cuenta con enchufes tuvo que hacer uno para cargar su celular con una extensión que baja del socket del foco que está colgado del techo, la que baja hasta un tablero al que le puso dos contactos.

Asimismo, comentó que la "pañalera" de su perrito es un empaque de papel de baño, que cuelga de una pared. Además, cierra su ventana atorándola con unos chinches.

"Y como tengo un perrito no puedo dejar el bote de la basura, así que siento que esto cuenta como mexicanada, con una chincheta y una cuerdita, un bote de basura flotante", contó.

A las personas que lo criticaron por no arreglar su habitación para vivir mejor, Crax les contestó que no puede modificar nada porque es rentada y el dueño no se lo permite, pero se mostró orgulloso de la forma que vive, pues es más honesto que ponerse a robar, según sus palabras.

También hubo usuarios que lo felicitaron por su gran ingenio y la forma tan positiva que tiene de ver la vida.

"Que hermoso, yo vivo igual y la verdad me da mucha pena tu video, me hizo sentir mejor", "La humildad en todo su esplendor, ese muchacho se merece mi respeto", "Amé la panadera de su perrito", "Está perdón, me dio ideas", "Que creativo, la verdad", "Vives con lujos, tienes donde cargar a lado de tu cama, no todos tenemos esos lujos", son algunos de los comentarios.