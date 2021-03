Video. Esposa confiesa infidelidad y se rapa para que no la maten

Una mujer por temor a que su esposo la matara, prefirió humillarse en video y hacer público que tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio y comenzó a cortar su cabello rizado

Por: Redacción

República Dominicana.- El hombre obligó a su esposa a confesar sus infidelidades, él mismo le ordenó que se cortaba la cabellera, usando sus propias manos y con unas tijeras chicas, contaba los encuentros sexuales que tuvo con diferentes hombres.

Su temor era que su pareja la matara, ella expresó que prefería humillarse en video y cortar su cabello rizado, el video fue divulgado en las redes sociales.

Lloraba mientras se estaba cortando el cabello y decía que estaba sumamente arrepentida por tener relaciones extramaritales.

"Lo que yo hice es para que un hombre me mate, pero yo estoy arrepentida, hago este video para demostrarle que estuvo mal", narró la mujer, mientras es incitada por un hombre, se presume ser el marido, a confesar los hechos.

La mujer comentó que mientras su esposo se iba a trabajar, ella metía a su casa a otro hombre.

"Me arrepiento de lo que hice", mientras un hombre le pregunta. ¿Te faltó comida en mi casa?, ella responde: "Nunca me faltó nada, él me daba todo y fallé".

Comentó que no debió de engañarlo y si se cortaba el cabello es el costo que tenía que pagar, por eso lo hacía "porque la vida vale más".