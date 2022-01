VIDEO: Ella es Kimberly, la camionera más joven de México

La adolescente cuenta que aprendió a conducir un camión de 9 velocidades a los 11 años, y que al inicio solo operaba los cambios de velocidad con la palanca y su papá se ocupaba del volante y los pedales.

Comentó que cuando memorizó las velocidades se puso al frente del camión y ahora realiza viajes con su papá y le ayuda a conducir.

"Una vez mi papá se fue de viaje y quise irme con él. Ahí fue cuando me lo prestó por primera vez y desde ese día aprendí a agarrarle la onda al carro. Y así aprendí, despacito. Antes de que eso pasara, mi papá me había enseñado las velocidades y me las aprendí muy rápido, en un día", comentó.

Kimberly estudia el primer año de secundaria y podría ser la camionera más joven de México; en sus ratos libres ella prefiere emular a Lola "La trailera".

"Esta es segunda, tercera, cuarta, quinta y este es un convertidor, seis, siete, ocho, y la nueve, solamente tiene nueve, la segunda está acá, en dirección al chamber, la otra está acá, donde está esta cosa y la primera está acá".

El año pasado realizó varios viajes con su padre a lo largo y ancho del Estado de Veracruz, ayudando en el transporte de grava, arena, piedras y otros materiales de construcción.

Con la práctica diaria, la pequeña camionera aprendió a conducir un camión de 18 velocidades.

"Se siente muy bonito. Siento que tengo un gran poder. Ya sabes la dimensión que tiene el camión, lo calculas mas o menos. Aprendes cómo son las revoluciones, aprendes un poco más y no te cansas", aseguró.

Kimberly estudia el primer año de secundaria y durante la pandemia aprovechó para acompañar a su papá en sus viajes, siempre bajo su supervisión, sin poner en peligro su integridad física.