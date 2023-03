VIDEO. Ella es doña Laura, la abuelita "talachera"

A través de redes sociales se dio a conocer la historia de Laura Cortés, una mujer de la tercera edad que realiza un trabajo que no cualquier mujer se atrevería a hacer.

Desde muy temprano, junto con su esposo, doña Laura se dedica a reparar neumáticos en su vulcanizadora llamada "Talachería Pulgarcito", en el municipio de Tlaxcalancingo, Puebla, donde por más de 30 años ha desempeñado su trabajo con amor y dedicación.

La abuelita lleva a cabo diversas tareas, desde desmontar, parchar y colocar de nuevo las llantas en los autos, labor que les ha dado los medios para sacar adelante a sus tres hijos y consentir a sus seis nietos.

El video compartido en TikTok tuvo cientos de reacciones y comentarios de los usuarios, que reconocieron que no hay trabajo que una mujer no pueda hacer, y destacaron que es mucho mayor el mérito de doña Laura, porque no es muy común ver a una abuelita dedicada a este oficio.