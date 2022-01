Video. Dona riñón a la mamá de su novia, lo deja y se casa al mes

"Solamente lo hice de juego para TikTok , no pensé que se iba a salir de control, dijo el usuario.

Sobre la historia de cómo donó su riñón, lo grabó ya que tenía tiempo de sobra, y aclaró que no pretendía otra cosa nada más que entretenerse.

Sin embargo, al pasar un mes después del trasplante del riñón, afirmó Uziel Martínez que su novia lo dejó y se casó con otro hombre.

"Le doné un riñón a su madre, me dejó y se casó al mes".

@uziel.ms #desamor #medejo #novios #girlfriend #fakelove #2022 #fyp #parati ? favourite crime austin city limits - zoe (taylor´s version)

Hasta ahora el video se ha viralizado de inmediato, en menos de un día lleva poco más de un millones de reproducciones.

Debido a que había muchas dudas sobre sucedido, los seguidores de él empezaron a preguntarle más detalles de la relación, por ese motivo decidió hacer otro video para aclaras las dudas que tenían las personas en TikTok.

La mayoría de los usuarios criticaron a su ex pareja porque a pesar de que sacrificó uno de sus riñones, ella lo abandonó.

En uno de los videos destacó que la donación la hizo por que él quería ayudar a la mamá de su novia y no se arrepiente en nada.

Un día de insomnio decidió grabar la historia de su riñón y la fallida relación, la cual rápidamente se viralizó sin saber que el hecho se había esparcido de inmediato en las redes.

Dejó en claro que por ahora tiene buena salud y se encuentra perfectamente, al igual que con su con quien dijo que habían terminando en excelentes términos.

"Me encuentro bien, estoy excelente emocionalmente, no tengo nada que reclamarle a ella ni a su madre, tampoco somos amigos pero no nos odiamos".