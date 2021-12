VIDEO: Destruye sus algodones de azúcar por no vender ninguno

Las fiestas navideñas llenan de alegría a muchos y representa una oportunidad para los comerciantes para ganar un poco más de lo habitual; sin embargo, esto no fue así para un vendedor de algodones de azúcar , que en un arrebato de frustración y desesperación destruyó su producto . La razón: no había vendido uno en todo el día.

Este triste incidente se registró en Reynosa, Tamaulipas, y fue captado por una automovilista y usuaria de Facebook, quien grabó el momento y lo compartió en redes.

Se trata de Érika Sosa Moreno, nutricionista de profesión, quien contó que estando en su auto se le aproximó el algodonero.

Cuando éste le ofreció el producto en venta, ella le dijo que no, por lo que el ambulante se alejó; estando retirado de la conductora, este arrojó frustrado los algodones.

No conforme con ello, también los aplastó brincando sobre ellos, pero una vez pasado el momento, y tras estar recargado en una pared por unos instantes, se limitó a recoger los que habían quedado en buen estado y cruzó la calle.

Érika acompañó el video con un mensaje que mueve las conciencias: "A veces no sabemos lo mucho que ayudamos al comprar un algodón de azúcar. Este señor en la noche del 23 de diciembre ofreciendo algodones y después que me ofreció a mí y otras personas en el Seven y le dijimos que 'no', caminó y azotó el palo contra la calle".

Cuando la internauta vio lo que ocurría, decidió apoyar al hombre, comprándole el producto; en ese momento el hombre le comentó que no había vendido nada.

Además, invitó a las personas a apoyar a quienes, de manera honesta y honrada, buscan ganarse el sustento para llevar a casa.

"Compremos y ayudemos a los que más necesitan, son personas que trabajan, que no piden dinero sin hacer nada", puntualizó.