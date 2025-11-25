VIDEO DE TERROR | Presunto demonio ataca a unas abuelitas durante los rezos del Día de Muertos

Durante el Día de Muertos, se acostumbra a levantar un altar en el que se colocan fotografías de los seres queridos, así como los alimentos que preferían; además, se lleva a cabo una velación para recibirlos del más allá.

En esos días, un video "rompió" las redes sociales, ya que se viralizó un clip en el que se ve la velación que llevan a cabo unas abuelitas, pero son atacadas, presuntamente, por un demonio.

El aterrador video muestra el momento justo en el que el supuesto demonio se manifiesta durante el rosario, para luego atacar a las ancianas, quienes en ese instante elevaban el Ave María.

El material fue compartido, originalmente, por la cuenta de TikTok, @unveilingtheunknownx, en la que se aprecia a las tres adultas mayores en un momento de profunda reflexión.

Tienen frente a ellas un altar, arreglado con veladoras, pétalos de cempasúchil, con la foto de su ser querido, así como los platillos que más les gustaban.

Lo que no se dan cuenta es que detrás de ellas se aprecia una figura terrible, como si fuese un animal erguido en dos patas.

De pronto, la figura siniestra mete una de sus extremidades e intenta atacar a las abuelitas por la ventana, sin lograrlo.

¿SE TRATA DE UN VIDEO REAL?

Aunque el video contiene todos los elementos para que fuese real, además de los 6.5 millones de reproducciones en TikTok y convertirse en tendencia en las redes, la realidad es que el clip despertó sospechas.

Algunos usuarios señalan que en realidad se puede tratar de un clip generado por Inteligencia Artificial (IA), y dado a la forma en que el supuesto demonio atacó, descartaron que fuera un verdadero evento paranormal.

Lo rescatable, señalaron algunos es que si el video fuese real sí podría transmitir miedo. Aquí se lo dejamos. Juzgue usted.