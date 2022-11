VIDEO. De esto se trata el TikTok viral del rímel y la gorra

Las jóvenes se refieren al actuar de sus parejas con el cosmético para pintar las pestañas, mientras que algunas personas, ya sean hombre o mujeres, entendieron que la forma del cosmético hace referencia al aparato reproductor del hombre.

Usando el nombre del maquillaje, "rímel" es la metáfora utilizada para hablar del género masculino.

"Un día tenía un rímel que ya se había secado y yo lo seguía usando porque no lo quería tirar, hasta que me di cuenta que ya estaba seco y ya era hora de soltarlo...y exactamente, no estoy hablando de rímel"

Como respuesta a estos memes, los hombres hacen referencia a las gorras, refiriéndose a las mujeres, haciendo los mismos comentarios, pero la diferencia es:

"Esta gorra sí aprieta, no como la otra que ya estaba toda guanga".

Por su puesto hay una parte de personas a las cuales no les gusta mucho este tipo de metáforas, y mencionan que es un método tanto vulgar como asqueroso e innecesario, ya que al comparar con prendas y cosméticos al otro género no tiene sentido.