VIDEO| Cuidador salva a oso panda de morir ahogado al aplicarle la maniobra de Heimlich

El mamífero se encuentra en el Centro de Investigación y Conservación de Pandas Gigantes en China, donde el hombre identificado como Yang trabaja y cuida de ellos.

El hecho en el que el animal por poco pierde la vida quedó registrado en video, en el que se puede ver el gran esfuerzo realizado por Yang por salvar al panda.

Mientras el enorme mamífero estaba ahogándose con el vegetal, el cuidador se percató de lo que sucedía, por lo que rápidamente le realizó la maniobra de Heimlich.

Con palmadas en la espalda, Yang trataba que expulsara lo que obstruía su garganta.

Por varios segundos, sin resultados favorables, y angustiado porque el animal no se recuperaba, Yang siguió haciendo un gran esfuerzo por salvarlo, hasta que lo tomó por la patas y lo levantó, hasta ponerlo a salvo.

Al parecer esta no es la primera vez que "Quingquin" se mete en una situación de riesgo, ya que en el Centro de Conservación tiene reputación de ser un oso travieso y juguetón, por lo que constantemente está bajo vigilancia.

El video se viralizó en redes y los internautas no dudaron en felicitar la astucia e inteligencia del cuidador.

"Los pandas bordean la extinción cada dos años"; "Después se lo comerá", "La selección natural no está de su lado", "Los pandas no se extinguen porque non los dejamos", Los pandas son como los humanos, no nos extinguimos de pura suerte", comentaron los usuarios de Internet.