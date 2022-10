VIDEO. Captan a empleadas viendo "Betty la Fea" en el trabajo

Sin que ellas siquiera sospecharan, dos empleadas fueron sorprendidas por su jefe, quien las observó viendo en horas de trabajo, la telenovela Betty La Fea. De acuerdo con las imágenes del video, no es lo único que las mujeres hacían en horario laboral, sino que se arreglaban el cabello, revisaban su celular y hasta las interrumpen con el picacostillas. El momento se viralizó en redes sociales, pues se ve a las trabajadoras muy entretenidas viendo la pantalla; luego se les ve recostadas en el piso de la recepción. Sin embargo, cuando se dan cuenta que son observadas por las cámaras, se acomodan en su lugar y continúan en lo suyo, como si nada hubiese ocurrido. El clip fue compartido en redes con el título: “Cuándo ponen cámaras y no te avisan”, el cual en cuestión de horas se propagó por la red como reguero de pólvora. Asimismo, el video es tomado con sentido del humor por los internautas, quienes también destacaron la picacostillas, un compañero de labores que aparece a cuadro picándole las costillas a una de las féminas. Recientemente, el conocido picacostillas fue evidenciado en internet, pues se refiere a aquellos hombres que recurren a esa técnica como forma de coqueteo. Lo más destacado de los comentarios fue que, en todos los trabajos, había lo que se conoce como "tiempo muerto", lapso que no es otra cosa que no hay nada qué hacer, justificando con ello a las empleadas. pero viendo Bety la fea https://t.co/MH2WcXm0tg — Kino Medina (@Kino_Medina_10) October 6, 2022