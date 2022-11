VIDEO: Avergonzado padre devuelve lo que su hija robó

Todo inició cuando en la cuenta de Instagram del negocio Depilación Trilaser Arica publicó un video contando que el hombre llegó hasta el establecimiento para devolver unos objetos que su hija había hurtado.

Visiblemente avergonzado, el papá de la ladrona se disculpó con las empleadas del local, mientras les entregaba el celular y la notebook que la joven sustrajo, incluso, les ofreció dinero para recompensarlas por el mal momento que pasaron.

Dentro de la bolsa en las que llevó los objetos, dejó una carta de disculpa. "Me da mucha vergüenza. Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Mi hija está enferma, no tiene trabajo y por eso fue que robó. Por favor, perdónenla. Mil veces perdón", escribió el angustiado padre.

Las trabajadoras del salón de depilación afirmaron que el papá de la joven que les había robado, casi llorando entregó las cosas, mientras les ofrecía dinero para resarcir el daño. "No se aceptó su dinero, pero sí sus disculpas", revelaron.