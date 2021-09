VIDEO: Alumno dice a maestro que debe esforzarse en para entrar en confianza

El documento circula en redes y se ha vuelto viral, pues el contexto en que se desarrolla el asunto es lo que llama la atención y puso a los usuarios a participar, tal como en el caso del video en el que una persona no binaria reclama a un compañero de estudios que no le dice "compañere".

En este caso, el alumno identificado como Álex García toma la palabra durante una clase en línea y empieza a reclamarle a su maestro que es "demasiada presión".

Asimismo le dice que con otros profesores no tiene problemas, le dice que es muy aplicado pero que no le gusta que lo presione.

"Ejerce demasiada presión y eso que apenas llevo una semana de conocerlo, y quien me conoce de aquí sabe que soy muy buen alumno y que soy muy participativo. En serio que son muchas ventajas, pero con usted no puedo", señala el universitario.

Asimismo agrega que no le agrada ni se siente cómodo con la forma en que el catedrático imparte su clase.

"Su manera de llevar la clase no me gusta, no me agrada; o sea, la verdad no puedo. Tengo que sentirme más en confianza y usted no lo hace", le espeta al profesor.

Ante los dichos del joven, el maestro se quedó sin palabras, como no dando crédito a lo que el alumno le decía; sin embargo, jamás externó molestia alguna contra el joven.

El video ha sido replicado y compartido muchas veces, quienes "se le fueron a la yugular" a Álex, por considerar que era irrespetuoso con su profesor, mientras que unos cuantos estuvieron de acuerdo con él.