VIDEO | Yeri Mua es extorsionada por su exempleada, dice ser amante de su papá

La influencer aseguró que una mujer que fue su exempleada afirma que tuvo relaciones con el llamado "Papá Bratz" y la amenazó con divulgarlas si no accedía a sus peticiones.

"La Bratz Jarocha" mencionó que la mujer pretendía sacarle dinero a cambio de no hacer públicas las conversaciones comprometedoras con su padre.

"Si tienes un problema con alguien a mi alrededor, no tienes por qué amenazarme a mí. Eso es lo que me da coraje, que cualquier persona quiera venir a intimidarme y a amenazarme. Vengo a exponerla hoy porque de mí no va a sacar un solo peso", dijo en su en vivo.

Yeri contó que hace poco tiempo le pidió a su padre que buscara a una persona para que le ayudara en los quehaceres de su casa, y que de pronto su papá llegó y le dijo que ya tenía a una empleada que se encargaría de eso. "Ya contraté a una chica que va a trabajar contigo y me la presentó".

Sin embargo, reveló, la mujer solo duró un día en su trabajo, pues le avisó que había tenido un problema con su hijo, que había sufrido un accidente, y ya no supo de ella.

Reveló que un día mientras andaba de compras recibió un mensaje en el que la amenazaban con divulgar las capturas de pantalla en las que el papá de Yeri le ofrece dinero a la mujer a cambio de relaciones íntimas.

Destacó que ante las amenazas, ella prefirió hacer pública la situación, ya que no permitirá que nadie la quiera chantajear y mucho menos que la amenacen.

"Si me van a estar amenazando con exhibirme, con mostrar estas cosas, pues las subo yo. Yo no voy a ser pendeja de nadie. Si tienen algo que sacar, que lo saquen, pero a mí no me van a acorralar con nada, ni mucho menos con amenazarme", aseveró la polémica influencer.