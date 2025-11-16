  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 16 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Viral

VIDEO | ¡Y son de primer mundo! “Vuelan pelos” en pleito de clientes en supermercado de Estados Unidos

Trabajadores del establecimiento tuvieron que “entrarle al quite”, a fin de separar a los rijosos y frenar la pelea. ¡La felpa se volvió viral!

Nov. 16, 2025
VIDEO | ¡Y son de primer mundo! “Vuelan pelos” en pleito de clientes en supermercado de Estados Unidos

Cuando se habla de países de primer mundo, se piensa que son personas más civilizadas, entre quienes priva la razón sobre el primitivismo; sin embargo, lo que ocurrió en un supermercado de Estados Unidos da al traste con ese pensamiento.

De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, por lo aparatoso que resultó, se trata de una pelea a golpes entre clientes de un supermercado, misma que se desarrolló en el departamento de frutas y verduras.

El clip, compartido por el usuario “akafaceUS”, en la plataforma X (antes Twitter), muestra qué nivel alcanzó la reyerta y hasta quiénes intervinieron para calmar los ánimos, que, de veras, estaban prendidos.

TRIFULCA ENTRE CLIENTES

imagen-cuerpo

En las imágenes del minuto y 23 segundos se aprecia a cuatro mujeres peleando entre sí frente a un exhibidor, justo a lo que parece la entrada de la tienda Kroger, localizada en Tennessee.

De pronto, se desata una batalla campal, en la que unas ruedan por el suelo, las otras permanecen de pie echando golpes, hasta que una más azota en el piso, con la tercera en pleito encima liándose a moquetes.

Los demás compradores, por temor a ser agredidos, se limitan a ver cómo es que las féminas se dan de trompadas, desgreñes y mentadas, todo en el piso de la tienda.

El violento agarre empieza a frenarse cuando trabajadores y algunos clientes de la tienda llegan a calmar los ánimos y separar a las mujeres, quienes seguían bufando ira para tramarse de nuevo.

Luego de que separaran a las agresivas participantes, estas se empiezan a retirar, no sin antes echarse los últimos gritos y majaderías, mientras recogían sus pertenencias para retirarse del sitio.

De acuerdo con el testimonio de un cliente, en cuestión de segundos todo se volvió un "caos" y la gente que compraba en el súper quedó conmocionada, pues no sabían qué había dado origen a la reyerta.

Pese a lo viral del clip, ninguna autoridad ni trabajadores del supermercado han hecho declaración alguna en torno a los hechos.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Es oficial: WhatsApp llega al Apple Watch. Estos son los cambios y así puedes usarla
Viral

Es oficial: WhatsApp llega al Apple Watch. Estos son los cambios y así puedes usarla

Noviembre 16, 2025

Si deseas estas funciones, deberás contar con un Apple Watch Series 4 o posterior y con watchOS 10 o versión más reciente

Día Nacional de la Gastronomía Mexicana: En México hay más de 50 mil taquerías
Viral

Día Nacional de la Gastronomía Mexicana: En México hay más de 50 mil taquerías

Noviembre 16, 2025

Si se consideran los puestos ambulantes la cifra puede aumentar hasta más de un millón y medio

Estudio vincula consumo de alimentos ultraprocesados con aumento de cáncer de colon en jóvenes
Viral

Estudio vincula consumo de alimentos ultraprocesados con aumento de cáncer de colon en jóvenes

Noviembre 16, 2025

La investigación recuerda que estos alimentos también están asociados con depresión, diabetes tipo 2 y muerte prematura