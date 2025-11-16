VIDEO | ¡Y son de primer mundo! “Vuelan pelos” en pleito de clientes en supermercado de Estados Unidos

Cuando se habla de países de primer mundo, se piensa que son personas más civilizadas, entre quienes priva la razón sobre el primitivismo; sin embargo, lo que ocurrió en un supermercado de Estados Unidos da al traste con ese pensamiento.

De acuerdo con un video que se viralizó en redes sociales, por lo aparatoso que resultó, se trata de una pelea a golpes entre clientes de un supermercado, misma que se desarrolló en el departamento de frutas y verduras.

El clip, compartido por el usuario “akafaceUS”, en la plataforma X (antes Twitter), muestra qué nivel alcanzó la reyerta y hasta quiénes intervinieron para calmar los ánimos, que, de veras, estaban prendidos.

TRIFULCA ENTRE CLIENTES

En las imágenes del minuto y 23 segundos se aprecia a cuatro mujeres peleando entre sí frente a un exhibidor, justo a lo que parece la entrada de la tienda Kroger, localizada en Tennessee.

De pronto, se desata una batalla campal, en la que unas ruedan por el suelo, las otras permanecen de pie echando golpes, hasta que una más azota en el piso, con la tercera en pleito encima liándose a moquetes.

Los demás compradores, por temor a ser agredidos, se limitan a ver cómo es que las féminas se dan de trompadas, desgreñes y mentadas, todo en el piso de la tienda.

El violento agarre empieza a frenarse cuando trabajadores y algunos clientes de la tienda llegan a calmar los ánimos y separar a las mujeres, quienes seguían bufando ira para tramarse de nuevo.

Luego de que separaran a las agresivas participantes, estas se empiezan a retirar, no sin antes echarse los últimos gritos y majaderías, mientras recogían sus pertenencias para retirarse del sitio.

De acuerdo con el testimonio de un cliente, en cuestión de segundos todo se volvió un "caos" y la gente que compraba en el súper quedó conmocionada, pues no sabían qué había dado origen a la reyerta.

Pese a lo viral del clip, ninguna autoridad ni trabajadores del supermercado han hecho declaración alguna en torno a los hechos.