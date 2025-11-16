Es oficial: WhatsApp llega al Apple Watch. Estos son los cambios y así puedes usarla

WhatsApp continúa ampliando su presencia en dispositivos móviles y portátiles con la llegada de su versión oficial para Apple Watch, una integración que busca ofrecer una experiencia más autónoma desde la muñeca.

Hasta ahora, los usuarios dependían casi por completo del iPhone para gestionar la mayoría de las funciones de la app, lo que limitaba la interacción directa desde el reloj; con esta nueva actualización, la plataforma estrena una versión más intuitiva y funcional, diseñada para aprovechar las capacidades de watchOS.

PRINCIPALES NOVEDADES DE WHATSAPP EN APPLE WATCH

Si te cautivan las novedades de la aplicación de mensajería más famosa del mundo, bueno, estas son las más actuales:

Lectura de mensajes completos, incluidos textos extensos, directamente desde la pantalla del reloj.

Grabación y envío de notas de voz sin necesidad de usar el iPhone .

. Notificaciones de llamadas que muestran quién está marcando en tiempo real.

Reacciones con emojis, ideales para responder de forma rápida y discreta.

Acceso ampliado al historial de chats, lo que permite consultar más mensajes sin depender del teléfono.

Para acceder a estas funciones, se requiere un Apple Watch Series 4 o posterior con watchOS 10 o superior, además de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp en el iPhone.

ASÍ PUEDES ACTIVAR LAS NOTIFICACIONES DE WHATSAPP EN EL APPLE WATCH

Una vez que cuentes con tu dispositivo, para ponerlas en acción debes seguir estos pasos:

Activar el Bluetooth del iPhone .

. Verificar que el Apple Watch esté conectado al dispositivo.

esté conectado al dispositivo. En el iPhone , entrar a Ajustes > Notificaciones > WhatsApp y habilitar las alertas.

, entrar a Ajustes > Notificaciones > y habilitar las alertas. Confirmar que la opción "Permitir notificaciones" esté activada.

Abrir la aplicación Watch en el iPhone .

. Ir a Notificaciones y desplazarse hasta "Duplicar avisos del iPhone ".

". Activar WhatsApp.

Con esta integración, WhatsApp da un paso más hacia una mensajería portátil y funcional, facilitando respuestas rápidas y una mayor autonomía para los usuarios que dependen de su reloj en situaciones de movilidad.