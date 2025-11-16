Estudio vincula consumo de alimentos ultraprocesados con aumento de cáncer de colon en jóvenes

Un nuevo estudio publicado en JAMA Oncology advierte que el consumo elevado de alimentos ultraprocesados podría explicar el notable incremento de cáncer de colon en personas jóvenes, particularmente en Estados Unidos, donde estos productos representan cerca del 70 por ciento de la oferta alimentaria.

La investigación, divulgada el 14 de noviembre de 2025, analizó durante 24 años (1991–2015) la salud y los hábitos alimenticios de más de 29 mil 100 enfermeras estadounidenses.

Los resultados muestran que quienes consumían alrededor de 10 raciones diarias de ultraprocesados (UPF, por sus siglas en inglés) presentaron un 45 por ciento más riesgo de desarrollar crecimientos precancerígenos antes de los 50 años, en comparación con quienes tenían una ingesta baja.

Estos crecimientos, conocidos como adenomas colorrectales, pueden evolucionar hacia un cáncer y son considerados un indicador relevante del riesgo de padecerlo.

PRODUCTOS QUE SE DEBERÍAN EVITAR

Entre los productos ultraprocesados más comunes en la dieta de las participantes se identificaron panes y cereales para el desayuno, salsas, cremas para untar y bebidas azucaradas o endulzadas artificialmente.

La evidencia refuerza las alertas de la comunidad científica, que ya ha relacionado la ingesta frecuente de UPF con mayor probabilidad de desarrollar adenomas colorrectales no cancerosos a edades tempranas.

Además de este riesgo, el estudio recuerda que estos alimentos (generalmente altos en calorías y sodio) también están asociados con depresión, diabetes tipo 2 y muerte prematura.

Tras la publicación del artículo, uno de sus autores, el doctor Andrew Chan, señaló a CNN que, si bien los resultados no establecen una relación directa de causa y efecto, sí aportan “pistas importantes” sobre el impacto que la alimentación puede tener en la salud a largo plazo.