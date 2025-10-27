VIDEO | Trailero logra escapar de una mujer con patas de cabra en carretera La Rumorosa

México es un país enorme, que es surcado por tierra y por mar a través de distintos medios de transporte. Uno de los más usados es el tráiler, cuyos conductores han enfrentado toda clase de situaciones, entre ellas las de tipo paranormal.

Por otra parte, uno de las carreteras con más historias, por el dolor que implica para muchas personas, es el de La Rumorosa, que está enclavada en una zona montañosa ubicada en el municipio de Tecate, Baja California.

Su nombre proviene del sonido del viento que sopla entre las rocas, el cual "rumorea", creando un ambiente misterioso y característico.

La carretera conecta la ciudad de Mexicali con Tecate y Tijuana, y es famosa tanto por sus impresionantes paisajes de sierras y formaciones rocosas como por su peligrosa y sinuosa ruta, que exige gran precaución al conducir.

LA MUJER PATAS DE CABRA

Además de ello, La Rumorosa alberga entre sus montañas, leyendas en torno a lo que ocurre en ese tramo, así como los fantasmas que aparecen; sin embargo, la historia de este trailero te dejará helado y "con los ojos cuadrados".

La historia trata de un chofer de tráiler quien cuando pasaba por un transitado tramo de la rúa, su pesado vehículo empezó a presentar fallas, lo que le llevó a orillarse al acotamiento, prender las luces intermitentes, se comunicó con su base y esperó la ayuda, la cual le habían informado, vía radio, que tardaría unas horas.

Al cabo de 10 minutos, el alguien tocó la ventanilla del camión; él se asomó y notó que se trataba de una mujer desaliñada, de aproximadamente 60 años, lo que le puso la "piel de gallina", ya que su aspecto parecía bruja de cuento.

Despojándose del miedo, le preguntó qué le pasaba, a lo que ella respondió que su carro se había averiado detrás de su trailer y por lo que necesitaba ayuda.

El trailero le respondió que no podía bajar del camión, pero que podía esperar a que llegara el mecánico que lo asistiría y este le podía ayudar; sin embargo, ella insistió en que fuera él, que saliera. La insistencia le pareció extraña, pero se negó.

Tras varios minutos de insistirle, el chofer sale del camión y en ese instante otro trailero le hizo cambio de luces y le tocó el claxon, claro indicativo que algo no estaba bien, por lo que mejor no salió.

La mujer insistió e intentó meter las manos para abrir la puerta, lo que llenó de temor al operador, por lo que el miedo fue tanto, que se metió en el camarote y se puso a llorar.

Poco a poco el caos afuera terminó, él se quedó dormido, hasta que los mecánicos llegaron; entonces, él salió del camión y vio que la mujer se había marchado y que detrás del tráiler no había carro.

Arreglado el desperfecto del camión, siguió su camino hasta que llegó a un paradero, donde el camionero que le hizo cambio de luces se le acercó; le preguntó por qué hecho esa maniobra y este le contestó que había una especie de mujer con patas de cabra que intentaba meterse al tráiler.