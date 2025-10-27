Qué lleva una ofrenda para las mascotas y cuándo se coloca

Al ser miembros fundamentales de la casa, se requiere pensar en ellos también y no olvidarlos. Recuerda que en México hay una leyenda en la que se cree que nuestras mascotas nos ayudarán a cruzar el Mictlán al morir, por lo que debemos de seguir recordando todo ese amor incondicional que nos dan.

¿CUÁNDO ES EL DIA OFICIAL PARA PONER ALTAR A NUESTRAS MASCOTAS?

La empresa de servicios funerarios Funeral Pet propuso en 2019 la idea de que el 27 de octubre fuera el día oficial para recordar y conmemorar a nuestras mascotas. Desde entonces, la mayoría usa este día pare recordar a perritos, gatitos y otras mascotas, pero también hay algunas asociaciones que usan el día 3 de noviembre para recordar a las mascotas que hayan muerto por algún accidente.

La verdad es que no hay reglas, y puedes crear una ofrenda para tu mascota por las mismas fechas que pones el altar para los fieles difuntos, ya que de lo que se trata es de tener un momento para recordar a los seres que son parte de nuestro corazón y a quienes extrañamos.

Comienza por seguir la tradición con papel picado, agua, velas, flores de cempasúchil, incienso y su foto. Ya de ahí lo puedes personalizar a tu gusto colocando sus juguetes favoritos, croquetas, pollo o todo aquello que le gustaba a tu mascota, haciendo una ofrenda tan grande o pequeña como te acomode.

Algo que no debes olvidar es colocar el camino de pétalos de flores de cempasúchil desde la puerta a la ofrenda. Así que ahora ya lo sabes, no se te puede pasar una fecha tan importante como esta.