Chainsaw Man: Reze Arc arrasa en taquilla y supera a Bruce Springsteen y Black Phone 2

El cine de animación japonesa vuelve a dominar las salas con el estreno de Chainsaw Man The Movie: Reze Arc una cinta que ha conquistado al público y encabezado la taquilla en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana.

La película, basada en el exitoso manga de Tatsuki Fujimoto, logró recaudar 17.25 millones de dólares, superando a producciones como la biografía Springsteen Deliver Me From Nowhere y la secuela de terror Black Phone 2. Esta última cayó al segundo puesto con ingresos de 13 millones de dólares en su segunda semana.

Este logro marca otro triunfo importante para el anime en cines, tan solo dos meses después del estreno de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle, que debutó con una cifra récord de 70 millones de dólares.

UNA FUERTE COMPETENCIA

Detrás de Chainsaw Man, otros estrenos también lograron destacarse, aunque con cifras más modestas. La comedia romántica Regretting You recaudó 12.85 millones de dólares, mientras que la biografía sobre Bruce Springsteen obtuvo 9.1 millones. En quinto lugar se ubicó Tron: Ares, con 4.9 millones de dólares, según los reportes de Comscore.

Dirigida por Tatsuya Yoshihara, Chainsaw Man The Movie: Reze Arc combina acción, drama y horror en una trama independiente que mezcla el romance con el caos. La película sigue a Denji, un joven cazador de demonios capaz de convertir sus brazos y cabeza en motosierras, quien se enfrenta a un nuevo y peligroso vínculo emocional con una misteriosa chica llamada Reze.

CRUNCHYROLL CONTINÚA SU RACHA DE ÉXITOS

El éxito de la cinta también representa una nueva victoria para Crunchyroll, la plataforma propiedad de Sony que ha impulsado el auge del anime en las salas de cine. Tras el lanzamiento de Infinity Castle, el estudio reafirma su liderazgo al llevar producciones japonesas al mercado internacional con resultados sorprendentes.

Con esta nueva hazaña, Chainsaw Man The Movie: Reze Arc demuestra que el fenómeno del anime sigue más vivo que nunca y que sus historias, cargadas de emoción y estilo, continúan conquistando corazones alrededor del mundo.