Battlefield 6 tendrá Battle Royale: esta será la fecha y hora del lanzamiento

Electronic Arts finalmente confirmó lo que muchos fanáticos esperaban: el modo battle royale para Battlefield 6 llegará este 28 de octubre bajo el nombre de Battlefield: RedSec. El juego será completamente free-to-play y su tráiler oficial se estrenará junto al lanzamiento a las 9 de la mañana.

UN NUEVO COMPETIDOR EN EL MUNDO DEL BATTLE ROYALE

Aunque EA ha mantenido en secreto varios detalles del proyecto, las filtraciones ya adelantaban que RedSec sería un título independiente, similar a lo que hizo Call of Duty con Warzone. Según la información compartida por fuentes cercanas al estudio, el modo incluirá partidas de hasta 100 jugadores divididos en escuadras de cuatro, soporte para vehículos, destrucción táctica de escenarios y un anillo letal que eliminará a los jugadores fuera de la zona segura, una mecánica clásica del género.

Con este lanzamiento, la compañía busca ofrecer una experiencia más dinámica, combinando la esencia estratégica de Battlefield con la intensidad de un battle royale moderno.

ASÍ SERÁ LA TEMPORADA 1 DE BATTLEFIELD 6

El estreno de Battlefield: RedSec coincide con el inicio de la Temporada 1 de Battlefield 6, que incluirá contenido gratuito dividido en tres fases antes de finalizar el año.

Operaciones Rebeldes (28 de octubre): incluirá el nuevo mapa Blackwell Fields y el modo táctico Punto de Ataque (4c4).

Resistencia en California (18 de noviembre): agregará el mapa Eastwood y el modo Sabotaje (8c8), centrado en combates de ataque y defensa.

Ofensiva Invernal (9 de diciembre): llevará la acción a un Empire State cubierto de nieve, con eventos especiales y recompensas exclusivas.

Todo el contenido será gratuito o desbloqueable, aunque también existirá un pase premium Battlefield Pro que ofrecerá objetos cosméticos y mejoras de personalización.

LA COMUNIDAD REACCIONA ANTE EL NUEVO MODO

El anuncio de Battlefield: RedSec ha generado todo tipo de reacciones entre los jugadores, especialmente aquellos que vienen de otras franquicias del género. En redes sociales, el creador de contenido Kario Gaming compartió un mensaje que rápidamente se viralizó:

"Por favor, si vienes de Call Of Duty a probar el BATTLE ROYALE DE BATTLEFIELD 6, no vengas diciendo de que el juego no sirve o que no se parece a WARZONE con tan solo jugar la primera partida. No tiene que parecerse a WARZONE, no tiene que moverse o tener las mismas características. No es para HATE sino para abrirte los ojos y hacerte entender de que WARZONE no lo es todo. Gracias por tu comprensión y disfruta de lo poco que queda del gaming. COMPARTE si estás de acuerdo o en desacuerdo."

UN LANZAMIENTO QUE PODRÍA MARCAR UNA NUEVA ERA

Con RedSec, EA apuesta por revitalizar la saga Battlefield y recuperar terreno frente a gigantes del género como Fortnite y Warzone. Su enfoque en la destrucción táctica, los combates con vehículos y la ambientación realista podría darle una identidad propia dentro del competitivo mundo de los battle royale.

Los fanáticos no tendrán que esperar mucho más: mañana comenzará una nueva batalla por la supervivencia en el universo de Battlefield.