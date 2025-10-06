VIDEO | Trailero graba su muerte en accidente carretero; "él no tuvo la culpa"

Un accidente carretero que tuvo como consecuencia la muerte del operador de un tráiler, fue el que se registró la madrugada del domingo 28 de septiembre, en Aguascalientes.

De acuerdo con la información, la víctima de la fatalidad fue identificada como Agustín Rodríguez Mireles, conocido entre sus compañeros como "10-28, La Lagartija", quien captó en video su propio fallecimiento, registrado en el Libramiento Poniente, entre las carreteras federales 71 y 70 pontiente.

El percance lo provocó otro tráiler que en medio de la noche invadió el carril contrario de circulación, provocando la desgracia.

Al tener conocimiento de lo ocurrido, efectivos de la Guardia Nacional, División Caminos, solicitó atención de paramédicos, quienes acudieron y determinaron que uno de los choferes, "10-28, La Lagartija", había fallecido; en tanto, el operador que invadió el carril contrario resultó completamente ileso.

Agustín Rodríguez Mireles conducía un tractocamión Kenworth, color azul, con caja refrigerada, cuyo número económico es 7000, el cual es propiedad de la empresa González Trucking.

Respecto al sobreviviente, este manejaba un Freightliner rojo, con doble semirremolque enlonado y matrícula 71AT4M del servicio público federal (SPF), de la empresa Autotransportes Segovias´s, el cual era conducido hacia el norte, pero a exceso de velocidad.

Inicialmente, este sujeto culpó al "10-28, La Lagartija" del accidente; pero la cámara del tráiler del falleció operador, captó quién fue el responsable.

En las imágenes previas a su muerte, Agustín Rodríguez Mireles iba disfrutando de una canción de Los Tigres del Norte; de pronto el carril fue invadido por el doble semirremolque, y a "10-28, La Lagartija" sólo se le escucha decir "¡uy!", seguido de las imágenes de la volcadura.

A raíz de que el otro chofer responsabilizó a Rodríguez Mireles del accidente, sus familiares compartieron el video para deslindarlo de responsabilidades.