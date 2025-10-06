Así es como puedes darle brillo a la joyería de plata sin dañarla

Potosí y Oruro, en Bolivia, Zacatecas, Guanajuato y Taxco, en lo que hoy es México, fueron dos de los centros mineros que más plata aportaron a la Corona Española, pues existía abundancia de este metal; de ahí que se usó como moneda de cambio, pero también en la orfebrería y en la artesanía.

Sin embargo, a diferencia del oro, con el paso del tiempo la plata empieza a sufrir los estragos de la oxidación, por lo que pierde su brillo y se empaña; además, debido a la acción del azufren el aire, la humedad y el agua suele oscurecerse, permitiendo que aparezcan manchas negras, afectando la textura de collares, pulseras y anillo.

CONSEJOS PARA LIMPIAR TU PLATA

Por ello, y para que este metal precioso puede conservar su brillo, te damos unos consejos de limpieza que te ayudarán a mantener tu plata radiante.

Aunque existen químicos que pueden limpiar la plata, no le devuelven su brillo; sin embargo, este artículo se trata de trucos caseros que devolverán a este increíble metal su esplendor.

De acuerdo con algunos fabricantes de joyería de plata, esta puede limpiarse tan solo con papel aluminio y bicarbonato de sodio, gracias a que hacen una reacción llamada reducción.

Para ello necesitarás: papel aluminio, recipiente hondo de plástico o vidrio, agua caliente, bicarbonato de sodio y un paño suave.

Luego, coloca el aluminio en el recipiente, cubriendo la superficie; después, mete las piezas de plata que vayas limpiar y después vierte el agua hirviendo, para luego verter dos cucharadas de bicarbonato y deja que la mezcla actúe por 15 minutos.

Concluido ese periodo, saca las piezas y sécalas con el paño, dando suaves y firmes movimientos circulares para pulirlas.

También puedes usar un poco de vinagre blanco, jabón neutro o jabón para platos sin abrasivos, que los cuales actúan como aliados para devolver a la plata su brillo, o también puedes emplear pasta de dientes o jugo de limón.

Así que ya lo sabe: no deje que sus pieza o joyas de plata se ensucien, pues se verán feas y le restarán estilo a su outfit.