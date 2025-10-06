Prompts para crear tu fotografía viral de Halloween con Gemini

Halloween está cerca y con esta fecha, los trends más creativos se toman las redes sociales. Uno de los más virales de este año es el de las fotos con Ghostface al estilo Y2K, generadas con inteligencia artificial.

¿QUÉ ES EL TREND EN LAS FOTOS CON GHOSTFACE?

Este fenómeno combina lo mejor de la estética nostálgica y brillante de los años 90 (también conocida como estilo Y2K) con la presencia aterradora de Ghostface, el icónico personaje de la saga Scream . El resultado es una mezcla, ideal para destacar en TikTok, Instagram o X (Twitter) durante octubre.

Las imágenes suelen mostrar escenas de moda noventera como teléfonos con cable, maquillaje con brillo, pósters de boy bands y luces tenues y aparece Ghostface, semioculto en una esquina o asomado desde una puerta. Ese contraste inesperado es justo lo que las vuelve tan virales.

PROMT RECOMENDADO PARA GEMINI

Si tú también quieres unirte a esta tendencia y tener tu foto con este estilo para mostrar en redes sociales, basta con cargar una fotografía tuya a Gemini y pegar el siguiente prompt.

"Crea una foto mía en un retrato estilo Y2K, recostado sobre una sábana mientras sostengo un teléfono grande con cable de los años 90 en una pose pensativa. La habitación debe estar decorada con pósters de estilo noventero y una lámpara de luz tenue. A mi lado hay un tazón de palomitas y revistas de moda. Ghostface debe aparecer detrás de mí, de pie en la puerta de un pasillo oscuro, apenas iluminado."

Puedes personalizar la ropa, los colores o la ambientación para hacer tu versión única, siempre manteniendo la estética noventera y dejando que Ghostface aparezca de forma sutil pero inquietante.

¿POR QUÉ FUNCIONA ESTE TREND?

Porque juega con la nostalgia y el terror, dos emociones que enganchan fácilmente. Además, permite a los usuarios expresarse de forma creativa sin necesidad de un disfraz o una gran producción. Solo necesitas un buen prompt, una idea clara y Gemini para hacer magia.