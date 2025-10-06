VIDEO | Chica apuñaló a su mejor amigo porque le hundió la cara en el pastel de cumpleaños

Una fiesta entre amigos terminó del modo más inesperado: el apuñalamiento de la cumpleañera a su mejor compa; sin embargo, ella ni por enterada se dio, pues fueron los demás asistentes quienes le informaron lo que había ocurrido.

Hasta el momento se desconoce dónde se registró el incidente, mismo que ha desatado una intensa ola de debates respecto a este tipo de celebraciones.

Por otra parte, se presume que se registró en México, pues aquí es costumbre que al festejado se le hunda la cara en el pastel al ritmo de “¡Mordida!, ¡mordida!”.

De acuerdo con las imágenes que se han viralizado en redes sociales, la chica está mordiendo su pastel con el cuchillo en la mano, cuya punta está hacia arriba; de pronto algunos de sus amigos le aplastan la cabeza contra la torta.

Como consecuencia de aquel momento, la joven festejada se levanta con la cara embarrada de pastel y en ese momento clavó, sin proponérselo, el cuchillo con el que partiría el pastel en el ojo de su mejor amigo.

Él se retira cubriéndose el ojo, mientras ella ni por enterada se dio de lo que acababa de ocurrir, sino que fueron los demás invitados quienes le pusieron al tanto.

Hasta el momento se desconoce el estado que guarda el joven al que se le clavó el cuchillo, o si ameritó que lo llevaran a un hospital.

Sin embargo, lo ocurrido despertó el debate, pues mientras unos culpan a la festejada por no haber dejado el cuchillo, otros “cargan los dados” hacia el invitado, por empujar a su amiga al pastel.